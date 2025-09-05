Wiadomości

ZUS ustawi Polaków do pionu. Przepis już jest

Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się wprowadzenia nowych przepisów, które pozwoliłyby na przeprowadzanie kontroli w naszych domach. Chodzi o możliwość cofania zasiłków.

ZUS ustawi Polaków do pionu. Przepis już jest

Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej, który nadałbym ZUS-owi nowe uprawnienia. Urzędnicy mogliby między innymi przeprowadzać kontrole w naszych domach — informuje Forsal.pl.

ZUS chce kontroli w domach

Co ważne, jest to na razie projekt, więc przepisy jeszcze nie obowiązują i nie wiadomo, czy w ogóle wejdą w życie. Natomiast ZUS chce mieć możliwość przeprowadzania kontroli w naszych domach. W jakim celu? Aby w razie wykrycia nieprawidłowości móc cofnąć zasiłek opiekuńczy.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje możliwość weryfikowania przez ZUS, że w domu nie ma innego domownika, który byłby zdolny do opieki, np. nad chorym dzieckiem. W razie wykrycia nieprawidłowości, czyli stwierdzenia, że w domu znajdowała się inna osoba zdolna do opieki nad chorym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby cofać zasiłek opiekuńczy. 

Kontrole mogłyby być przeprowadzane nie tylko w związku ze zwolnieniami chorobowymi, ale również z tytułu zwolnień „z konieczności osobistego sprawowania opieki”. Natomiast projekt ma doprecyzować też, kto nie byłby traktowany jako osoba zdolna do opieki. Mają to być między innymi osoby starsze, niezdolne do pracy, chore, prowadzące działalność lub gospodarstwo rolne, a także odpoczywające po nocnej zmianie. Zatem sama obecność w domu nie byłaby przesądzająca.

