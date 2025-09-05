ZUS ustawi Polaków do pionu. Przepis już jest

Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej, który nadałbym ZUS-owi nowe uprawnienia. Urzędnicy mogliby między innymi przeprowadzać kontrole w naszych domach — informuje Forsal.pl.

ZUS chce kontroli w domach

Co ważne, jest to na razie projekt, więc przepisy jeszcze nie obowiązują i nie wiadomo, czy w ogóle wejdą w życie. Natomiast ZUS chce mieć możliwość przeprowadzania kontroli w naszych domach. W jakim celu? Aby w razie wykrycia nieprawidłowości móc cofnąć zasiłek opiekuńczy.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje możliwość weryfikowania przez ZUS, że w domu nie ma innego domownika, który byłby zdolny do opieki, np. nad chorym dzieckiem. W razie wykrycia nieprawidłowości, czyli stwierdzenia, że w domu znajdowała się inna osoba zdolna do opieki nad chorym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby cofać zasiłek opiekuńczy.