Donald Trump znowu grozi. Mowa o cłach sięgających 100%

Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do wprowadzenia ceł na importowane układy scalone. Departament Handlu analizuje obecnie nowe obciążenia i to, które firmy zostaną nimi objęte. Podczas kolacji z udziałem szefów największych firm technologicznych prezydent został zapytany o szczegóły dotyczące planowanych ceł i ujawnił, że kluczowym warunkiem ich uniknięcia będzie inwestowanie w produkcję na terenie USA.

Według ekspertów w praktyce oznacza to, że największe koncerny, takie jak TSMC, Samsung, SK hynix czy Micron, mogą być zwolnione z nowych obciążeń, ponieważ już zapowiedziały lub realizują inwestycje w USA. Trump zasugerował, że cła na import chipów mogą sięgnąć nawet 100%, choć ostateczna wysokość stawek nie została jeszcze ustalona.

Za kadencji prezydenta Joe Bidena administracja wspierała rozwój krajowej produkcji półprzewodników poprzez ulgi podatkowe i granty w ramach ustawy CHIPS. Obecne podejście jest jednak bardziej agresywne i wykorzystuje narzędzia handlowe jako formę nacisku.