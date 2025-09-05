Tech

Donald Trump znowu grozi. Mowa o cłach sięgających 100%

Aktualny lider Stanów Zjednoczonych wydaje się wyjątkowo mocno lubić metodę "kija i marchewki". Zwłaszcza w przypadku nowych technologii.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:59
1
Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do wprowadzenia ceł na importowane układy scalone. Departament Handlu analizuje obecnie nowe obciążenia i to, które firmy zostaną nimi objęte. Podczas kolacji z udziałem szefów największych firm technologicznych prezydent został zapytany o szczegóły dotyczące planowanych ceł i ujawnił, że kluczowym warunkiem ich uniknięcia będzie inwestowanie w produkcję na terenie USA.

Chociaż metoda wydaje się kontrowersyjna, to przynosi efekty

Według ekspertów w praktyce oznacza to, że największe koncerny, takie jak TSMC, Samsung, SK hynix czy Micron, mogą być zwolnione z nowych obciążeń, ponieważ już zapowiedziały lub realizują inwestycje w USA. Trump zasugerował, że cła na import chipów mogą sięgnąć nawet 100%, choć ostateczna wysokość stawek nie została jeszcze ustalona.

Za kadencji prezydenta Joe Bidena administracja wspierała rozwój krajowej produkcji półprzewodników poprzez ulgi podatkowe i granty w ramach ustawy CHIPS. Obecne podejście jest jednak bardziej agresywne i wykorzystuje narzędzia handlowe jako formę nacisku.

Skuteczność tej taktyki widać już teraz, ponieważ wszystkie największe koncerny półprzewodnikowe zadeklarowały inwestycje sięgające setek miliardów dolarów, które mają wzmocnić ambicje Ameryki w zakresie własnej produkcji chipów.

Donald Trump usa produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych cła
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters, Wccftech, oprac. własne