Ruszają kontrole w polskich szkołach. Będą sprawdzać plecaki

Ruszają kontrole w polskich szkołach. Urzędnicy będą między innymi sprawdzać plecaki uczniów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 04 WRZ 2025
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że wkrótce ruszą kontrole w polskich szkołach. Urzędnicy będą przyglądać się plecakom, które noszą uczniowie na swoich ramionach. Czy jest się czego bać?

Kontrole plecaków w polskich szkołach

Sanepid podobne kontrole przeprowadza co roku. Urzędnicy za każdym razem sprawdzają plecaki uczniów. Jednak nie ma powodów do obaw. Nie będą zaglądać do środka i sprawdzać, co dzieci noszą ze sobą do szkoły. Ich uwaga będzie się skupiać na czymś innym. 

Główny Inspektorat Sanitarny będzie sprawdzał wagę plecaków, aby dowiedzieć się, czy uczniowie nie dźwigają na swoich plecach zbyt dużych ciężarów. W zeszłym roku sprawdzono aż 175 tys. dzieci z 1,5 tys. szkół w całej Polsce. Kontrola wykazała, że aż 13 proc. z nich nosi zbyt ciężkie plecaki. 

Dobra informacja jest taka, że zeszłoroczna kontrola wykazała też niezłe przygotowanie szkół. Aż 99,3 proc. z nich zapewnia uczniom miejsce, gdzie mogą zostawić swoje rzeczy. Najczęściej się to indywidualne szafki (47,1 proc.), rzadziej szafy w salach (41,1 proc.), a w 16,3 proc. przypadków są to inne miejsca.

telepolis
szkoła sanepid Główny Inspektorat Sanitarny polska szkoła kontrole w szkołach kontrole plecaków
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: wprost