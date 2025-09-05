Sprzęt

Chcesz Thermomix? Jest lepsza opcja, w dodatku za grosze

Nie chcesz wydawać 6669 zł na Thermomixa? Jest dużo tańsza alternatywa, która dzięki nadchodzącej promocji kosztuje niemal 4 razy mniej od urządzenia marki Vorwerk.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chcesz Thermomix? Jest lepsza opcja, w dodatku za grosze

Niedawno testowałem Thermomixa TM7. To naprawdę przydatny sprzęt, chociaż w mojej ocenie zdecydowanie zbyt drogi, a przez to nieopłacalny. Na szczęście są tańsze alternatywy. Jedna z nich już za chwilę będzie dostępna w promocji, dzięki której robota kuchennego kupimy w cenie niemal 4 razy niższej niż Thermomix TM7.

Dalsza część tekstu pod wideo

Thermomix może się schować

Mowa oczywiście o urządzeniu Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, które przez wielu jest potocznie określane mianem Lidlomixa. Robot jest standardowo dostępny w ofercie Lidla w cenie 2499 zł, co już czyni go sprzętem dużo tańszym niż Thermomix TM7. Jednak już za chwilę rusza promocja, dzięki której zaoszczędzimy jeszcze więcej pieniędzy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny ARIETE Vintage 1588/03 2400W
Robot kuchenny planetarny ARIETE Vintage 1588/03 2400W
0 zł
569 zł - najniższa cena
Kup teraz 569 zł
Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB400K z panelem dotykowym, timerem i funkcją pulse
Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB400K z panelem dotykowym, timerem i funkcją pulse
0 zł
629 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58231 1000W z blenderem kielichowym, maszynką do mięsa i rozdrabniaczem + Wyciskarka BOSCH MUZ5ZP1 + Misa BOSCH MUZ5KR1
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58231 1000W z blenderem kielichowym, maszynką do mięsa i rozdrabniaczem + Wyciskarka BOSCH MUZ5ZP1 + Misa BOSCH MUZ5KR1
0 zł
928 zł - najniższa cena
Kup teraz 928 zł
Advertisement

Lidl poinformował, że od 11 do 20 września Monsieur Cuisine Smart dostępny będzie w cenie obniżonej aż o 700 zł. Tym samym robota kuchennego kupimy w kwocie zaledwie 1799 zł. Oferta będzie dostępna zarówno w sklepie internetowym na stronie lild.pl, jak i w placówkach stacjonarnych.

Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest między innymi w 8-calowy, dotykowy ekran. Oferuje moc 1200 W, wagę do 5 kg oraz aż 16 programów automatycznych, w tym gotowania na parze, smażenia, gotowania jajek czy wyrabiania ciasta. Dużą zaletą jest aplikacja z dostępem do ponad 1000 przepisów, która — w przeciwieństwie do Cookido — jest całkowicie darmowa.

Zobacz: Opłaca się być wege. Rząd wykłada 138 mln zł, 100 mln daje UE

Image
telepolis
Lidl Lidlomix Lidlomix wyprzedaż Lidlomix promocja Thermomix TM7 Monsieur Cuisine Smart promocja Monsieur Cuisine Smart wyprzedaż Monsieur Cuisine Smart z Wi-FI
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl