MEGOGO rozdaje kody. Platforma streamingowa zaprasza do testów

H&M to popularna marka modowa, która ma swoją aplikację i program lojalnościowy. Korzystając nich, można liczyć na dodatkowe korzyści i specjalne oferty. Teraz jedną z nich jest promocja MEGOGO.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dołączenie lub przynależność do programu lojalnościowego H&M daje klubowiczom możliwość odebrania kodu pozwalającego na miesięczne przetestowanie usługi MEGOGO. Czeka on na nich w aplikacji H&M w odpowiedniej zakładce. Klubowicze Premium H&M mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści i zyskać dostęp do 3-miesięcznej subskrypcji Pakietu Promocyjnego MEGOGO.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025. Liczba darmowych kodów jest ograniczona, warto się więc spieszyć.

Jak w 5 krokach skorzystać z promocji? To proste:

Przejdź do zakładki Moje Konto w aplikacji H&M.

Znajdź ofertę MEGOGO i skopiuj swój kod.

Wejdź na stronę megogo.pl lub użyj aplikacji MEGOGO (do pobrania w AppStore lub Google Play).

Załóż konto na MEGOGO.

Wklej kod i kliknij Aktywuj.

Po wykonaniu tych czynności nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się darmową, miesięczną rozrywką z MEGOGO – dostępem do telewizji i biblioteki VOD.

Platforma MEGOGO to jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność.