MEGOGO rozdaje kody. Platforma streamingowa zaprasza do testów
MEGOGO, platforma streamingowa oferująca telewizję online i VOD, dołącza do programu lojalnościowego H&M w Polsce. W efekcie na użytkowników aplikacji szwedzkiej marki modowej czekają tysiące kodów do przetestowania możliwości MEGOGO.
H&M to popularna marka modowa, która ma swoją aplikację i program lojalnościowy. Korzystając nich, można liczyć na dodatkowe korzyści i specjalne oferty. Teraz jedną z nich jest promocja MEGOGO.
Dołączenie lub przynależność do programu lojalnościowego H&M daje klubowiczom możliwość odebrania kodu pozwalającego na miesięczne przetestowanie usługi MEGOGO. Czeka on na nich w aplikacji H&M w odpowiedniej zakładce. Klubowicze Premium H&M mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści i zyskać dostęp do 3-miesięcznej subskrypcji Pakietu Promocyjnego MEGOGO.
Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025. Liczba darmowych kodów jest ograniczona, warto się więc spieszyć.
Jak w 5 krokach skorzystać z promocji? To proste:
- Przejdź do zakładki Moje Konto w aplikacji H&M.
- Znajdź ofertę MEGOGO i skopiuj swój kod.
- Wejdź na stronę megogo.pl lub użyj aplikacji MEGOGO (do pobrania w AppStore lub Google Play).
- Załóż konto na MEGOGO.
- Wklej kod i kliknij Aktywuj.
Po wykonaniu tych czynności nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się darmową, miesięczną rozrywką z MEGOGO – dostępem do telewizji i biblioteki VOD.
Platforma MEGOGO to jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność.
MEGOGO pozwala oglądać telewizję online i VOD na wielu urządzeniach – nie tylko na Smart TV czy telefonie, ale nawet na konsoli. Przydatne filtry ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści, a nagrania programów TV dostępne są w archiwum TV aż do 7 dni wstecz. Ceny pakietów w MEGOGO zaczynają się już od 9,99 zł za miesiąc, co daje dostęp do 65 kanałów TV i 45 stacji radiowych. Jedną z nowości w ofercie platformy jest pakiet Viaplay Filmy i Seriale.