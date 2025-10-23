YouTube chce ci przypomnieć, że masz życie poza ekranem
Masz problem z ciągłym scrollowanie Shortów na YouTubie? Serwis właśnie opracował na to sposób. Sam możesz nałożyć sobie limity.
Faktem jest, że wielu z nas ma problem z ciągłym oglądanie krótkich filmów czy to na Instagramie, TikTok, czy też YouTubie. Są uzależniające i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, że nagle minęła godzina. Na szczęście Google chce nam w tym pomóc. Wystarczy włączyć nową funkcję w aplikacji YouTube'a.
Limity w aplikacji YouTube
YouTube poinformował, że rozpoczął implementowanie w swojej aplikacji mobilnej nowej funkcji, która pozwala na ograniczenie czasu, jaki spędzamy przy Shortach. Użytkownicy mogą sami ustalić sobie, ile godzin dziennie mogą maksymalnie poświęcić na oglądanie krótkich filmów. Jeśli limit przekroczą, to kolejne materiały zostaną zablokowane.
Użytkownicy mogą ustawić i dostosować dzienny limit czasu, przez jaki mogą przewijać kanał Shorts, przechodząc do sekcji Ustawienia. Po osiągnięciu ustawionego limitu czasu otrzymają komunikat, który można zamknąć, informujący, że przewijanie kanału Shorts zostało wstrzymane na dany dzień.
Jeszcze w tym roku podobna funkcja zostanie włączona na kontach rodziców, którzy będą mogli ustawić podobne limity dla swoich dzieci. Te nie będą w stanie w żaden sposób ich obejść.
Filmy krótkometrażowe stanowią istotną część doświadczenia użytkowników serwisu YouTube. Ustawienie limitu czasu przewijania w kanale Shortów umożliwia odkrywanie nowych treści, a jednocześnie pomaga użytkownikom bardziej świadomie kształtować swoje nawyki związane z oglądaniem i efektywnie zarządzać czasem.