Pilny komunikat policji. Dotyczy wszystkich Polaków

Facebook lub Messenger pisze, że naruszyłeś zasady?

Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne komunikaty firmy Meta i bombardują za pomocą maili lub powiadomień w Messengerze o tym, że doszło do naruszenia zasad społeczności lub praw autorskich. W związku z tym dalsze funkcjonowanie naszego prywatnego lub firmowego konta zależy od naszej szybkiej reakcji. Najczęściej mamy na nią 24 godziny.

Coraz więcej komunikatów udających komunikaty Meta

Dlaczego jest to takie groźne dla nas? Fałszywe komunikaty zawierają linki, które prowadzą do stron łudząco przypominających oficjalne panele logowania Meta. Po kliknięciu linku użytkownik proszony jest o podanie danych logowania, adresu e-mail, numeru telefonu, a bywa że wymagany jest nawet skan dowodu tożsamości. W niektórych przypadkach, oszuści chcą wyłudzić także dane płatnicze, co może prowadzić do szeregu nieautoryzowanych kampanii reklamowych i poważnych strat na naszym koncie.