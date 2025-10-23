WhatsApp zablokuje konkurencję. Nowe zasady w 2026 roku

Meta zamyka drzwi przed innymi asystentami AI

W styczniu Meta zablokuje w WhatsAppie wszystkie zewnętrzne boty do czatów, które są oparte na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że nie skorzystamy z chatbotów typu ChatGPT i Perplexity.

Zostanie już tylko Meta AI

Przynajmniej w WhatsAppie. Użytkownicy będą musieli rozważyć migrację na inne platformy, jeśli nie przejdą na Meta AI.

Ten krok ma jeden jasny cel - ma zmniejszyć obciążenie infrastruktury, ale także daje stawia na pierwszym planie asystenta AI firmy Meta. To nie tylko większa moc, ale także i więcej danych dla firmy.

Chodzi o bezpieczeństwo WhatsAppa