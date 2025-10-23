WhatsApp zablokuje konkurencję. Nowe zasady w 2026 roku
Meta ma chytry plan - chce zablokować konkurencyjne chatboty oparte na sztucznej inteligencji w komunikatorze WhatsApp. Zgodnie z ustaleniami, mają one pojawić się w 2026 roku.
Meta zamyka drzwi przed innymi asystentami AI
W styczniu Meta zablokuje w WhatsAppie wszystkie zewnętrzne boty do czatów, które są oparte na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że nie skorzystamy z chatbotów typu ChatGPT i Perplexity.
Zostanie już tylko Meta AI
Przynajmniej w WhatsAppie. Użytkownicy będą musieli rozważyć migrację na inne platformy, jeśli nie przejdą na Meta AI.
Ten krok ma jeden jasny cel - ma zmniejszyć obciążenie infrastruktury, ale także daje stawia na pierwszym planie asystenta AI firmy Meta. To nie tylko większa moc, ale także i więcej danych dla firmy.
Chodzi o bezpieczeństwo WhatsAppa
Jak donosi techradar.pl, od 15 stycznia 2026 roku na platformie nie będzie można już skorzystać z chatbotów ogólnego przeznaczenia, opartych na sztucznej inteligencji. Zmiana ta stanowi część polityki WhatsApp Business API, która zabrania dostępu do systemu twórcom "dużych modeli językowych, generatywnych platform AI lub asystentów AI ogólnego przeznaczenia". W ten sposób Meta zabezpiecza swoją aplikację do przesyłania wiadomości, aby mieć pewność, że jedynym chatbotem, jaki w niej znajdziemy będzie Meta AI.