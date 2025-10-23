Nauka

Zielonym glonom udało się przechytrzyć słońce. Skorzystają ludzie

Okazuje się, że algi nauczyły się wykorzystywać słońce, nie ulegając poparzeniom. I to właśnie ich sekretna tarcza przeciwsłoneczna, syfoneina, może stać się kluczem do inteligentniejszej technologii solarnej.

Podwodne zielone glony są bardzo sprytne

To kolejny dowód na to, jak natura sama w sobie jest doskonała i jak wiele możemy się od niej nauczyć. Zielone glony podwodne w niesłychanie sprytny sposób radzą sobie z nadmiarem światła słonecznego. Naukowcy z Uniwersytetu w Osace odkryli, że specjalny pigment, zwany syfoneiną działa niczym naturalna tarcza przeciwsłoneczna. Jej głównym zadaniem jest ochrona delikatnego mechanizmu fotosyntezy przed wypaleniem. Naukowcy pokazali, jak substancja ta pomaga glonom bezpiecznie zarządzać nadmiarem energii świetlnej. 

O słońcu marzy każdy z nas, jednak jego nadmiar może nie tylko zakłócić rodzinny wypad, ale także zakłócić proces fotosyntezy, czyli sposób w jaki rośliny i inne organizmy przetwarzają światło słoneczne w energię. Okazało się, że pod wodą niektóre glony wykształciły unikalny sposób ochrony. Naukowcy odkryli, że pigment syfoneina pomaga glonom morskim kontynuować wydajną fotosyntezę, nawet w warunkach intensywnego światła. 

Odkrycie to jest na tyle istotne, że może ono zainspirować nowe technologie solarne, które chciałyby naśladować naturalne systemy ochronne. Na przykład powstanie paneli słonecznych nowej generacji, które będą chronić tak samo jak algi. Do tej pory dokładne szczegóły działania tego procesu ochronnego nie były dobrze znane. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Cell Reports Physical Science".

 

telepolis
