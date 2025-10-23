Trwa atak na klientów Żabki. Nie daj się nabrać na fałszywki
Robisz zakupy w Żabce? Uważaj, właśnie trwa atak na klientów sklepu z płazem w logo.
Żabka szturmem podbiła polski rynek. Chociaż zdecydowanie nie należy do najtańszych sklepów, to zachęca licznymi akcjami, promocjami i elementami grywalizacji. To sprawiło, że sieć ma już prawie 12 tys. placówek w całym kraju. W związku z tym wizerunek Żabki zaczął być wykorzystywany przez oszustów. Klienci muszą mieć się na baczności.
Kupujesz w Żabce? Lepiej uważaj
Cyberprzestępcy po raz kolejny wykorzystują wizerunek Żabki w swoich działaniach. W mediach społecznościowych, w tym przede wszystkim na Facebooku, można natrafić na fałszywe posty, które starają się skusić potencjalne ofiary niesamowitymi promocjami.
W tym konkretnym przypadku chodzi o przecenione akcesoria kuchenne, które podobno nie nadają się do sprzedaży ze względu na drobne uszkodzenia. Jeśli ktoś się na to skusi, to oszuści skontaktują się z nim w wiadomości prywatnej z profilu podszywającego się pod Żabkę.
Pod pozorem wysłania paczki wyłudzają dane teleadresowe. W następnej kolejności próbują namówić ofiary do podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, to oszuści mogą aktywować na karcie drogie i cykliczne subskrypcje.
Pamiętajcie, aby nie wierzyć w niesamowite okazje w mediach społecznościowych. Żadna marka nie rozdaje niczego półdarmo tylko dlatego, że ma drobne uszkodzenia lub brakuje jakiegoś elementu w zestawie. Pamiętajcie też, aby dokładnie weryfikować, czy rozmawiacie z oficjalnym kontem marki.