Bezpieczeństwo

Żyje tak prawie co 10. Polak. Dla fiskusa to pożywka

Wiele osób w Polsce żyje w nieformalnych związkach. Rzecz w tym, że dla fiskusa to pożywka. Skarbówka może zgłosić się po należny podatek.

Piotr Urbaniak (gtxxor)
PIOTR URBANIAK (GTXXOR) 07:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Żyje tak prawie co 10. Polak. Dla fiskusa to pożywka

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku liczba par żyjących w nieformalnym związku wynosiła w Polsce niemal 900 tys. To prawie 8 proc. wszystkich rodzin, a należy zakładać, że przez 4 lata liczba ta jeszcze wzrosła. Problem w tym, że taki związek może stanowić dla fiskusa pole do popisu — donosi Infor.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nieformalny związek a podatki

O co chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym przypadku podatki należne z tytułu darowizny. Osoby, które żyją w nieformalnym związku, jeśli mieszkają razem, mają wspólny budżet i np. przelewają pieniądze na wspólne konto oszczędnościowe, mogą narazić się skarbówce.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Sejf biurowy YALE YSFM 400 EG1 Maximum Security
Sejf biurowy YALE YSFM 400 EG1 Maximum Security
0 zł
1267 zł - najniższa cena
Kup teraz 1267 zł
Skrzynia ognioodporna i wodoodporna YALE YFWC 155 KB1
Skrzynia ognioodporna i wodoodporna YALE YFWC 155 KB1
0 zł
375 zł - najniższa cena
Kup teraz 375 zł
Sejf domowy YALE YSFB 200 EB1 High Security
Sejf domowy YALE YSFB 200 EB1 High Security
0 zł
731 zł - najniższa cena
Kup teraz 731 zł
Advertisement

W Polsce są jasne przepisy dotyczące darowizn. Im bliżej jesteśmy z kimś spokrewnieni, tym większą kwotę możemy przelać bez konieczności płacenia podatków. Poszczególne progi prezentują się następująco:

  • Grupa I — małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, synowa, zięć, ojczym oraz macocha (do 36 120 zł)
  • Grupa II — dalsza rodzina, w tym ciotki, wujkowie, kuzyni, rodzeństwo małżonków (do 27 090 zł)
  • Grupa III — pozostałe osoby (do 5 733 zł)

Problem w tym, że dla fiskusa dwie osoby żyjące w nieformalnym związku są dla siebie obce. Tym samym łapią się do trzeciej grupy, gdzie podatek od darowizny należy się już po przekroczeniu kwoty 5 733 zł. W przypadku wspólnego życia, mieszkania i oszczędności nie jest o to trudno. Jeśli nie zgłosimy tego do skarbówki, to ta może nałożyć nawet 20 proc. podatku.

Eksperci przekonują, że obowiązujące przepisy są archaiczne i wymagają zmian. Jednak na razie są, jakie są, więc warto prowadzić coś na wzór księgowości z potwierdzeniami przelewów, opłat i rachunków. To może uchronić wiele osób przed gniewem fiskusa.

Image
telepolis
urząd skarbowy rozliczenie z fiskusem skarbówka fiskus podatek od darowizny kontrole fiskusa darowizna darowizna limity skarbówka kontrole nieformalne związki
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Infor.pl