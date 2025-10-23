Musk: Tesla jest bliska "czegoś niesamowitego"

Czas na robota Optimusa

Oczywiście, prezes Tesli, jest w pełni świadomy, że wciąż czekają na niego kluczowe wyzwania, które musi pokonać. Ale w trakcie wczorajszej rozmowy z inwestorami, Elon Musk, zdradził, że jego zespół "stoi u progu czegoś naprawdę niesamowitego". Wszystko to dzięki Optimusowi, humanoidalnemu robotowi, nad którym zespół miliardera pracuje od 2021 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Druga wersja Optimusa miała premierę w grudniu 2023 roku, dlatego też jest wiecej niż pewne, że jego trzecia odsłona jest już prawie gotowa i pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Musk buduje napięcie i twierdzi, że będzie to wersja tak zaawansowana, że będzie już nawet wyglądać niczym "człowiek w kostiumie robota". A jego ręce będą naprawdę bardzo zręczne.

Prace nad jego ukończeniem trwają, ale już są bliskie końcowi. Tesla planuje rozpocząć jego produkcję jeszcze w tym roku, szybko zwiększając ją do miliona sztuk rocznie do końca 2026. To jest znacznie wcześniej, niż zakładano na samym początku (wtedy plan był na 2030 rok).

Musk pokłada ogromne nadzieje w tzw. "robocie Tesli". Już wcześniej twierdził, że może to być "największy produkt w historii firmy". Ma też nadzieję, że będzie on generował ponad 80% wartości Tesli po rozpoczęciu sprzedaży.