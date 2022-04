Elon Musk ma szalony pomysł, ale trudno w niego uwierzyć

Elon Musk zaprezentował swój kolejny, szalony pomysł. Ekscentryczny miliarder próbuje nas przekonać, że w już w przyszłym roku stworzy autonomicznego robota.

Chyba wszyscy zgodzimy się, że Elon Musk jest człowiekiem trochę szalonym. Wskażcie mi drugiego miliardera, który chce wysłać człowieka na Marsa, pracuje nad autonomicznymi samochodami, sprzedawał miotacz ognia, jednym tweetem wpływa na rynek kryptowalut, palił trawkę w trakcie podcastu, a do tego niemal z dnia na dzień chce kupić Twittera za ponad 45 mld dolarów. W jego przypadku stwierdzi, że jest ekscentryczny to ogromne niedopowiedzenie.

Elon Musk tworzy inteligentnego robota

Jednak w tym szaleństwie jest pewna metoda. Nie bez powodu Elon Musk znajduje się wśród najbogatszych ludzi na świecie. Wkróce może stać się jeszcze bardziej majętny, a przynajmniej sam tak twierdzi. Tym razem chce nas przekonać, że już w przyszłym roku wprowadzi do sprzedaży autonomiczne roboty. Jeden z nich, o nazwie Optimus, został zaprezentowany już w 2021 roku.

Optimus to robot o wzroście 172 cm, przy powstawaniu którego wykorzystano sieci neuronowe oraz superkomputer Dojo. Musk przekonuje, że będzie on w stanie wykonywać czynności, które sam określił harówką. Chodzi między innymi o codziennie, nielubiane przez nas zadania, jak chociażby robienie zakupów spożywczych.

Byłem zaskoczony, że ludzie nie zdawali sobie sprawy z ogromu programu robotów Optimus. Znaczenie Optimusa stanie się widoczne w nadchodzących latach. Ci, którzy są wnikliwi lub patrzą, uważnie słuchają, zrozumieją, że Optimus ostatecznie będzie wart więcej niż biznes samochodowy, wart więcej niż FSD (red. autonomiczne auta)

- powiedział Elon Musk w trakcie rozmowy z inwestorami.

W tym miejscu należałoby jednak zadać sobie pytanie — czy premiera w 2023 roku jest w ogóle realna? Śmiem wątpić. Prace nad autonomicznymi robotami trwają od wielu lat i chociaż poczyniono w tej kwestii ogromne postępy, to wydaje się, że nadal jesteśmy daleko od rynkowej premiery podobnych rozwiązań. Trudno sobie wyobrazić, aby już w przyszłym roku powstał robot, który zrobi za nas zakupy lub wyniesie śmieci.

Nawet jeśli, to na pewno będzie to produkt piekielni drogi, zarezerwowany tylko dla najbogatszych, którzy i tak mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby zatrudnić ludzi do sprzątania, zakupów czy gotowania. Ale jak już mówiłem, Musk jest człowiekiem szalonym i wielu w to szaleństwo po prostu wierzy. Czas pokaże, co z tego wyjdzie.

