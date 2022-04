Elon Musk znów zaskakuje. Zdradził, na co wyda fortunę

Już wiemy, czemu Elon Musk nie dołączył do zarządu Twittera. Miliarder ma poważniejsze plany i zamierza kupić 100% akcji serwisu społecznościowego.

Kilka tygodni temu Elon Musk stał się największym udziałowcem Twittera. Właściciel SpaceX i Tesli kupił 9,2% akcji serwisu społecznościowego. Wydawało się, że po tym dołączy do zarządu firmy, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Już wiemy dlaczego.

Elon Musk chce kupić Twittera

Elon Musk poinformował na Twitterze, że zamierza wykupić 100% akcji serwisu społecznościowego. Miliarder złożył ofertę po cenie 54,3 dolarów za akcję. Jeśli rzeczywiście kupiłby 100% Twittera, to kosztowałoby go 43 mld dolarów.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

To jednocześnie tłumaczy, dlaczego Elon Musk nie dołączył do zarządu firmy. Gdyby to zrobił, to według przepisów nie mógłby posiadać więcej niż 14,9% akcji spółki. Skoro tego nie zrobił, to takie ograniczenie go nie obowiązuje. Na ten moment trudno wyrokować, czy rzeczywiście uda mu się kupić 100% akcji Twittera, ale chyba nie powinien mieć problemów z przejęciem pakietu większościowego.

Elon Musk przekonuje, że Twittera ma potencjał na stanie się platformą wolności słowa na całym świecie, ale aktualnie — ze względu na sposób funkcjonowania spółki — nie jest to możliwe. Najwyraźniej ekscentryczny miliarder zamierza to zmienić.

