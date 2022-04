Elon Musk zmienił zdanie. Nie chce rządzić

Elon Musk zszokował świat mediów społecznościowych i giełdę. W zeszłym tygodniu ekscentryczny miliarder ni stąd, ni zowąd kupił 9,2% akcji Twittera, stając się jego największym udziałowcem. Zaraz po tym zapowiedział zmiany, ale czy rzeczywiście będzie w stanie je wprowadzić?

Musk zapowiedział, że wprowadzi liczne zmiany na Twitterze. Platforma — na razie dla wybranych influencerów — wprowadziła między innymi możliwość edytowania tweetów. To coś, czego użytkownicy domagali się od wielu lat. Taka zmiana była planowana wcześniej, ale niektórzy przypisali to Elonowi.

Wydawało się, że dołączenie Elona Muska do zarządu Twittera jest tylko kwestią czasu. Zresztą gdy stał się największym udziałowcem serwisu społecznościowego, to szybko został do tego grona zaproszony. Jednak ostatecznie Musk zdecydował, że nie dołączy do zarządu Twittera, co potwierdził Parag Agrawal, czyli CEO serwisu.

- napisał CEO Twittera.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk