Amazon chce konkurować z Meta? Wybrał nieoczywisty kierunek

Firma Jeffa Bezosa testuje nowe cyfrowe okulary w swoich dostawach. Według wstępnych informacji mogą one przyspieszyć pracę dostawców o nawet pół godziny w trakcie standardowego dnia. Głównie przez pomoc w identyfikowaniu paczek w samochodach dostawczych oraz w procesie odbioru przez klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Testujemy je w wielu lokalizacjach z naszymi partnerami logistycznymi i kurierami. powiedziała Beryl Tomay, wiceprezydent Amazona do spraw transportu.

Mimo, że pani Tomay nie wykluczyła wprowadzenia okularów na rynek komercyjny, to zapewniła, że jej firma zaprojektowała je specjalnie na potrzeby dostaw kurierskich z dedykowanym pod nie oprogramowaniem. Mają one też dbać o bezpieczeństwo kurierów. Posiadają między innymi system automatycznego wyłączania się po wykryciu poruszania się kurierów samochodem. Posiadają także wbudowaną kamerę i mikrofon pozwalający na komunikację kuriera z centralą.

Zupełne inne podejście do cyfrowych okularów ma Meta. Firma Marka Zuckerberga już od dłuższego czasu skupia się na sprzedaży tego gadżetu klientom. W ostatnich tygodniach na rynku pojawiła się, między innymi, nowa odsłona okularów stworzonych w partnerstwie z marką Ray-Ban.

Okulary to nie jedyna nowinka technologiczna, która ma przyspieszyć proces dostaw w firmie. W magazynach w Południowej Karolinie w USA testowane są nowe roboty, które wsparte przez sztuczną inteligencję mają przyspieszyć proces magazynowania paczek oraz zmniejszyć liczbę urazów pracowników tych magazynów.