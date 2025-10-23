Sprzęt

Amazon chce konkurować z Meta? Wybrał nieoczywisty kierunek

Amazon to kolejna z wielkich firm technologicznych, która w ostatnich miesiącach mocno zainteresowała się segmentem okularów. W odróżnieniu jednak od konkurencji takiej jak, na przykład, właściciel Facebooka, czyli firma Meta, Amazon widzi potencjał bardziej w wykorzystaniu nowej technologii na własne potrzeby, niż w sprzedaży ich jako kolejny produkt dla swoich klientów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:37
0
Firma Jeffa Bezosa testuje nowe cyfrowe okulary w swoich dostawach. Według wstępnych informacji mogą one przyspieszyć pracę dostawców o nawet pół godziny w trakcie standardowego dnia. Głównie przez pomoc w identyfikowaniu paczek w samochodach dostawczych oraz w procesie odbioru przez klientów. 

Testujemy je w wielu lokalizacjach z naszymi partnerami logistycznymi i kurierami.

powiedziała Beryl Tomay, wiceprezydent Amazona do spraw transportu. 

Mimo, że pani Tomay nie wykluczyła wprowadzenia okularów na rynek komercyjny, to zapewniła, że jej firma zaprojektowała je specjalnie na potrzeby dostaw kurierskich z dedykowanym pod nie oprogramowaniem. Mają one też dbać o bezpieczeństwo kurierów. Posiadają między innymi system automatycznego wyłączania się po wykryciu poruszania się kurierów samochodem. Posiadają także wbudowaną kamerę i mikrofon pozwalający na komunikację kuriera z centralą. 

Zupełne inne podejście do cyfrowych okularów ma Meta. Firma Marka Zuckerberga już od dłuższego czasu skupia się na sprzedaży tego gadżetu klientom. W ostatnich tygodniach na rynku pojawiła się, między innymi, nowa odsłona okularów stworzonych w partnerstwie z marką Ray-Ban. 

Okulary to nie jedyna nowinka technologiczna, która ma przyspieszyć proces dostaw w firmie. W magazynach w Południowej Karolinie w USA testowane są nowe roboty, które wsparte przez sztuczną inteligencję mają przyspieszyć proces magazynowania paczek oraz zmniejszyć liczbę urazów pracowników tych magazynów. 

Sztuczna inteligencja analizuje historyczne i aktualne dane dotyczące dostaw i pomaga nam przewidzieć potencjalne zatory w procesie obsługi paczek.

twierdzą przedstawiciele Amazona. 
