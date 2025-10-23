Amazon chce konkurować z Meta? Wybrał nieoczywisty kierunek
Amazon to kolejna z wielkich firm technologicznych, która w ostatnich miesiącach mocno zainteresowała się segmentem okularów. W odróżnieniu jednak od konkurencji takiej jak, na przykład, właściciel Facebooka, czyli firma Meta, Amazon widzi potencjał bardziej w wykorzystaniu nowej technologii na własne potrzeby, niż w sprzedaży ich jako kolejny produkt dla swoich klientów.
Firma Jeffa Bezosa testuje nowe cyfrowe okulary w swoich dostawach. Według wstępnych informacji mogą one przyspieszyć pracę dostawców o nawet pół godziny w trakcie standardowego dnia. Głównie przez pomoc w identyfikowaniu paczek w samochodach dostawczych oraz w procesie odbioru przez klientów.
Testujemy je w wielu lokalizacjach z naszymi partnerami logistycznymi i kurierami.
Mimo, że pani Tomay nie wykluczyła wprowadzenia okularów na rynek komercyjny, to zapewniła, że jej firma zaprojektowała je specjalnie na potrzeby dostaw kurierskich z dedykowanym pod nie oprogramowaniem. Mają one też dbać o bezpieczeństwo kurierów. Posiadają między innymi system automatycznego wyłączania się po wykryciu poruszania się kurierów samochodem. Posiadają także wbudowaną kamerę i mikrofon pozwalający na komunikację kuriera z centralą.
Zupełne inne podejście do cyfrowych okularów ma Meta. Firma Marka Zuckerberga już od dłuższego czasu skupia się na sprzedaży tego gadżetu klientom. W ostatnich tygodniach na rynku pojawiła się, między innymi, nowa odsłona okularów stworzonych w partnerstwie z marką Ray-Ban.
Okulary to nie jedyna nowinka technologiczna, która ma przyspieszyć proces dostaw w firmie. W magazynach w Południowej Karolinie w USA testowane są nowe roboty, które wsparte przez sztuczną inteligencję mają przyspieszyć proces magazynowania paczek oraz zmniejszyć liczbę urazów pracowników tych magazynów.
Sztuczna inteligencja analizuje historyczne i aktualne dane dotyczące dostaw i pomaga nam przewidzieć potencjalne zatory w procesie obsługi paczek.