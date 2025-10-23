Sprzęt

IKEA oszalała. Takiego akcesorium do telefonu jeszcze nie było

IKEA pokazała nowe akcesorium do telefonu, które — jak podejrzewam — wiele osób będzie chciało mieć. Z czymś takim jeszcze nie mieliście do czynienia.

Dominik Krawczyk (dkraw)
07:03
W sklepach IKEA dostępnych jest coraz więcej sprzętów oraz akcesoriów do urządzeń mobilnych. W ofercie znajdują się między innymi głośniki, przedłużacze, ładowarki, kable USB oraz wszelkiej maści lampki. Teraz doszło do tego nowe akcesorium. Co prawda nie łapie się pod kategorię elektroniki, ale powstało z myślą o naszych smartfonach.

Zaskakujące akcesorium w IKEA

Szwedzka marka sklepów zaprezentowała bardzo zaskakujące, a jednocześnie trochę zabawne akcesorium dla naszych telefonów. O co chodzi? O niewielkie łóżeczko, które możemy postawić na szafce nocnej. Wystarczy włożyć do niego telefon, aby ten też miał wygodny odpoczynek w nocy.

Tak, wiem, jak to brzmi. Jak totalna głupota. Nie ma co się oszukiwać, tym właśnie jest — zabawnym akcesorium, które nie ma praktycznego zastosowania. A może ma? Może chęć dbania o smartfon sprawi, że wieczorem niektórzy szybciej odłożą go do łóżka, a dzięki temu przestaną oglądać kolejne filmiki na TikTok, Instagramie lub YouTubie? Jeśli tak miałoby to zadziałać, to zdecydowanie warto. Sen jest niezwykle ważnym elementem naszego życia.

Łóżko należy do Phone Sleep Collection. Niestety, na razie dostępne jest ekskluzywnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i to w dość wysokiej cenie aż 750 AED, czyli około 750 zł. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem akcesorium trafi również do innych państw, w tym Polski. A skoro mowa o całkiem kolekcji, to jest szansa, że w przyszłości IKEA pokaże kolejne, nietypowe akcesoria.

telepolis
IKEA Phone Sleep Collection łóżko dla telefonu
