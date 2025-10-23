IKEA oszalała. Takiego akcesorium do telefonu jeszcze nie było

W sklepach IKEA dostępnych jest coraz więcej sprzętów oraz akcesoriów do urządzeń mobilnych. W ofercie znajdują się między innymi głośniki, przedłużacze, ładowarki, kable USB oraz wszelkiej maści lampki. Teraz doszło do tego nowe akcesorium. Co prawda nie łapie się pod kategorię elektroniki, ale powstało z myślą o naszych smartfonach.

Zaskakujące akcesorium w IKEA

Szwedzka marka sklepów zaprezentowała bardzo zaskakujące, a jednocześnie trochę zabawne akcesorium dla naszych telefonów. O co chodzi? O niewielkie łóżeczko, które możemy postawić na szafce nocnej. Wystarczy włożyć do niego telefon, aby ten też miał wygodny odpoczynek w nocy.

Tak, wiem, jak to brzmi. Jak totalna głupota. Nie ma co się oszukiwać, tym właśnie jest — zabawnym akcesorium, które nie ma praktycznego zastosowania. A może ma? Może chęć dbania o smartfon sprawi, że wieczorem niektórzy szybciej odłożą go do łóżka, a dzięki temu przestaną oglądać kolejne filmiki na TikTok, Instagramie lub YouTubie? Jeśli tak miałoby to zadziałać, to zdecydowanie warto. Sen jest niezwykle ważnym elementem naszego życia.