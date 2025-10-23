Aplikacje

Ryanair zmusi klientów do posiadania smartfonu. Już od 12 listopada

Ryanair, największa tania linia lotnicza w Europie, szykuje rewolucję w sposobie podróżowania. Od 12 listopada 2025 roku wprowadza obowiązek odprawy wyłącznie przez aplikację mobilną, całkowicie eliminując papierowe karty pokładowe.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:57
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ryanair zmusi klientów do posiadania smartfonu. Już od 12 listopada

Od listopada na pokład samolotu tylko z telefonem – ważne zmiany dla pasażerów

Liniom ponoć przede wszystkim chodzi o ochronę środowiska – rezygnacja z papierowych kart pozwoli zmniejszyć zużycie papieru o około 300 ton rocznie. Dodatkowo wdrożenie pełnej cyfryzacji ma przyspieszyć proces boardingu i ułatwić komunikację między przewoźnikiem a pasażerami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Prezes Ryanaira Michael O'Leary zaznacza, że rozwiązanie to stanowi kolejny krok w stronę ekologicznych praktyk w branży lotniczej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM MM142 Light Czarny
Telefon MAXCOM MM142 Light Czarny
0 zł
89.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.9 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Zielony
0 zł
3049 zł - najniższa cena
Kup teraz 3049 zł
Smartfon ULEFONE Armor 23 Ultra 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny UF-A23U NC BK
Smartfon ULEFONE Armor 23 Ultra 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Czarny UF-A23U NC BK
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Pasażerowie i tak wolą telefony

Warto odnotować, że zmiana ta nie jest tak drastyczna, jak mogłoby się wydawać. Statystyki pokazują, że 80 procent pasażerów Ryanaira już teraz korzysta z cyfrowych kart pokładowych dostępnych w aplikacji myRyanair.

Oznacza to, że dla większości podróżnych przejście będzie bezbolesne i prawie niezauważalne. Jednak pozostałe 20 procent, szczególnie osoby starsze i ci mniej zaznajomieni z technologią, mogą odczuć frustrację.

Co jednak, gdy telefon odmówi posłuszeństwa?

Ryanair zapewnia, że scenariusz nieudanego dostępu do telefonu został zaplanowany i przygotowany. Kluczowe jest dokonanie odprawy online przed przybyciem na lotnisko – wtedy dane pasażera zapisują się w systemie.

W razie rozładowania baterii telefonu, jego kradzieży czy utraty, podróżny może bezpłatnie odebrać papierową kartę pokładową na stanowisku odprawy bagażu lub przy bramce, o ile wcześniej się odprawił. Pracownicy linii również mogą udzielić pomocy w obsłudze aplikacji na lotnisku.

Tutaj uwaga, cyfrowe karty pokładowe nie będą akceptowane na lotniskach w Turcji (za wyjątkiem Dalamanu), Maroku oraz w Tiranie dla lotów do Wielkiej Brytanii – tam pasażerowie będą musieli wydrukować papierową kartę.

 

Image
telepolis
Odprawa Rayanair boarding Rayanair zmiany
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: Dla Handlu, oprac. wł