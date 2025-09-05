Gry

Kultowa seria gier zagrożona? W Firaxis doszło do fali zwolnień

Mimo miliardowych przychodów, cięcia w branży gamedev trwają w najlepsze. Tym razem padło na podmioty należące do Take-Two Interactive.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:28
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kultowa seria gier zagrożona? W Firaxis doszło do fali zwolnień

2K Games potwierdziło, że w studiu Firaxis Games, odpowiedzialnym za bestsellerową serię turowych gier strategicznych Civilization, doszło do zwolnień pracowników. Rzecznik firmy poinformował w oświadczeniu, że decyzja jest częścią restrukturyzacji i ma na celu optymalizację procesów w zakresie elastyczności, współpracy i kreatywności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wcześniej zredukowano studio odpowiedzialne za Bioshock 4

Nie ujawniono oficjalnie, ilu pracowników straciło pracę, jednak wszystko wskazuje na kilkadziesiąt osób. Informacje o zwolnieniach potwierdzili na LinkedIn m.in. scenarzystka Emma Kidwell, starszy tester jakości Logan Blackwood oraz główny artysta postaci Matthew Davis.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Obiektyw SAMYANG AF 135 mm f/1.8 Sony FE
Obiektyw SAMYANG AF 135 mm f/1.8 Sony FE
0 zł
3170 zł - najniższa cena
Kup teraz 3170 zł
Torba rowerowa na ramę WOZINSKY WBB7BK
Torba rowerowa na ramę WOZINSKY WBB7BK
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Glebogryzarka elektryczna NAC TIE150-W
Glebogryzarka elektryczna NAC TIE150-W
-17.45 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 381.55 zł
Advertisement

Kidwell napisała, że przez niemal pięć lat pracowała przy Civilization VII i Marvel’s Midnight Suns, podkreślając swoją otwartość na nowe oferty oraz zachęcając do śledzenia losów innych zwolnionych kolegów.

Zwolnienia w Firaxis mają miejsce w okresie, gdy spółka-matka Take-Two prognozuje wzrost przychodów w bieżącym roku fiskalnym, mimo że premiera Grand Theft Auto VI została przesunięta na maj 2026. W ostatnim raporcie finansowym firma przewidziała przychody netto na poziomie od 5,9 do 6 miliardów dolarów, co oznaczałoby wzrost o około 5%.

Firaxis to nie jedyne studio 2K, które dotknęły zwolnienia w ostatnich miesiącach. W lipcu o odejściu informowali pracownicy mobilnego Cat Daddy Games, gdzie wcześniej mówiono o "restrukturyzacji korporacyjnej".

A pod koniec sierpnia potwierdzono również redukcję etatów w Cloud Chamber, pracującym nad Bioshock 4. Według doniesień agencji prasowej Bloomberg projekt nie przeszedł przeglądu wydawcy, co doprowadziło do zmian kadrowych i przeróbek w warstwie fabularnej.

Image
telepolis
2k gry Civilization Take Two Interactive gamedev Firaxis Games Sid Meier’s Civilization VII strategia
Zródła zdjęć: Firaxis Games
Źródła tekstu: Bluesky, Game Developer, oprac. własne