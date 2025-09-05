Kultowa seria gier zagrożona? W Firaxis doszło do fali zwolnień

2K Games potwierdziło, że w studiu Firaxis Games, odpowiedzialnym za bestsellerową serię turowych gier strategicznych Civilization, doszło do zwolnień pracowników. Rzecznik firmy poinformował w oświadczeniu, że decyzja jest częścią restrukturyzacji i ma na celu optymalizację procesów w zakresie elastyczności, współpracy i kreatywności.

Wcześniej zredukowano studio odpowiedzialne za Bioshock 4

Nie ujawniono oficjalnie, ilu pracowników straciło pracę, jednak wszystko wskazuje na kilkadziesiąt osób. Informacje o zwolnieniach potwierdzili na LinkedIn m.in. scenarzystka Emma Kidwell, starszy tester jakości Logan Blackwood oraz główny artysta postaci Matthew Davis.

Kidwell napisała, że przez niemal pięć lat pracowała przy Civilization VII i Marvel’s Midnight Suns, podkreślając swoją otwartość na nowe oferty oraz zachęcając do śledzenia losów innych zwolnionych kolegów.

Zwolnienia w Firaxis mają miejsce w okresie, gdy spółka-matka Take-Two prognozuje wzrost przychodów w bieżącym roku fiskalnym, mimo że premiera Grand Theft Auto VI została przesunięta na maj 2026. W ostatnim raporcie finansowym firma przewidziała przychody netto na poziomie od 5,9 do 6 miliardów dolarów, co oznaczałoby wzrost o około 5%.

Firaxis to nie jedyne studio 2K, które dotknęły zwolnienia w ostatnich miesiącach. W lipcu o odejściu informowali pracownicy mobilnego Cat Daddy Games, gdzie wcześniej mówiono o "restrukturyzacji korporacyjnej".