Duża zmiana w PKO BP. Mogą być utrudnienia

PKO Bank Polski poinformował, że od 8 września będzie realizował rozliczenia wysokokwotowe w nowym systemie SORBNET3. Bank nie przewiduje ograniczeń w realizacji przelewów, ale podkreśla, że mogą wystąpić niezależnie od nich utrudnienia na rynku międzybankowym.

Czym jest SORBNET3?

SORBNET3 to nowy system rozliczeniowy Narodowego Banku Polskiego. PKO BP nie jest jedynym, który go wprowadza. Zmiana dotyczy wszystkich banków w Polsce. Jest on oparty na standardzie komunikatów XML ISO20022. Co ważne, SORBNET3 dotyczy tylko transakcji wysokokwotowych, czyli powyżej 1 mln zł. Między innymi dlatego jego użytkownikami będą przede wszystkim same banki, ale też korporacje oraz małe i średnie firmy.