Duża zmiana w PKO BP. Mogą być utrudnienia
PKO Bank Polski poinformował klientów o uruchomieniu nowego systemu. Transakcje mają być dzięki temu bezpieczniejsze.
PKO Bank Polski poinformował, że od 8 września będzie realizował rozliczenia wysokokwotowe w nowym systemie SORBNET3. Bank nie przewiduje ograniczeń w realizacji przelewów, ale podkreśla, że mogą wystąpić niezależnie od nich utrudnienia na rynku międzybankowym.
Przelewy realizujemy w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.
Czym jest SORBNET3?
SORBNET3 to nowy system rozliczeniowy Narodowego Banku Polskiego. PKO BP nie jest jedynym, który go wprowadza. Zmiana dotyczy wszystkich banków w Polsce. Jest on oparty na standardzie komunikatów XML ISO20022. Co ważne, SORBNET3 dotyczy tylko transakcji wysokokwotowych, czyli powyżej 1 mln zł. Między innymi dlatego jego użytkownikami będą przede wszystkim same banki, ale też korporacje oraz małe i średnie firmy.
Zaletami nowego systemu są: większe bezpieczeństwo, szybkość (przelewy są realizowane błyskawicznie) oraz brak limitów kwotowych. Natomiast użytkownicy muszą liczyć się z wyższymi opłatami, sięgającymi nawet kilkudziesięciu złotych.