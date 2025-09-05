Bezpieczeństwo

Duża zmiana w PKO BP. Mogą być utrudnienia

PKO Bank Polski poinformował klientów o uruchomieniu nowego systemu. Transakcje mają być dzięki temu bezpieczniejsze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:19
0
PKO Bank Polski poinformował, że od 8 września będzie realizował rozliczenia wysokokwotowe w nowym systemie SORBNET3. Bank nie przewiduje ograniczeń w realizacji przelewów, ale podkreśla, że mogą wystąpić niezależnie od nich utrudnienia na rynku międzybankowym.

Przelewy realizujemy w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.

dodał PKO BP.

Czym jest SORBNET3?

SORBNET3 to nowy system rozliczeniowy Narodowego Banku Polskiego. PKO BP nie jest jedynym, który go wprowadza. Zmiana dotyczy wszystkich banków w Polsce. Jest on oparty na standardzie komunikatów XML ISO20022. Co ważne, SORBNET3 dotyczy tylko transakcji wysokokwotowych, czyli powyżej 1 mln zł. Między innymi dlatego jego użytkownikami będą przede wszystkim same banki, ale też korporacje oraz małe i średnie firmy.

Zaletami nowego systemu są: większe bezpieczeństwo, szybkość (przelewy są realizowane błyskawicznie) oraz brak limitów kwotowych. Natomiast użytkownicy muszą liczyć się z wyższymi opłatami, sięgającymi nawet kilkudziesięciu złotych. 

 

