Steam nie wytrzymał. Przez tę grę przestały działać największe platformy

Na premierę Hollow Knight: Silksong czekaliśmy bardzo długo. Pierwszy trailer tytułu pokazano jeszcze w 2019 roku. Ba, w 2017 roku przygody Hornet zostały zapowiedziane jako planowane DLC do pierwszej odsłony Hollow Knight. Dość powiedzieć, że w międzyczasie sytuacja zdążyła się nieco pozmieniać.

Nie powinno więc dziwić, że kiedy po latach hype'u tytuł wreszcie ukazał się w sklepach - i to jeszcze w zupełnie rozsądnej cenie - gracze rzucili się na zakupy. Tu jednak pojawił się problem.

Wielka premiera z wielkimi problemami

Jak donosi redakcja serwisu IGN, zainteresowanie Hollow Knight: Silksong w pierwszych godzinach po premierze było tak duże, że nie wytrzymały tego platformy, na których gra jest sprzedawana. Gracze próbujący kupić grę na Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop czy w sklepie Xbox często byli odsyłani z kwitkiem. A nawet nie tyle z kwitkiem, co komunikatem o błędzie.

Problemy nie ominęły także graczy, którzy chcieli pobrać tytuł za pośrednictwem usługi Game Pass. Także w tym przypadku wielu z nich nie było w stanie tego zrobić z powodu nadmiernego obciążenia serwerów.

Wielki sukces sceny niezależnej