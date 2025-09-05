CANAL+ z darmówką dla kibiców. Wystarczy jedno kliknięcie

W dniach 8-14 września 2025 roku w meksykańskiej Guadalajarze zostanie rozegrany mocno obsadzony turniej WTA 500 Guadalajara Open Akron Presented by Santander. Zmagania z Meksyku będzie można oglądać w CANAL+ SPORT 2 oraz całkowicie za darmo i bez rejestracji w serwisie streamingowym CANAL+.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby skorzystać z bezpłatnej transmisji, wystarczy pobrać aplikację CANAL+ na smartfon, tablet lub uruchomić serwis przez przeglądarkę internetową np. na komputerze. Nie trzeba podawać żadnych danych – treści są dostępne bez rejestracji i (na starcie) bez reklam.

Korzystając z przeglądarki, wystarczy wykorzystać bezpośredni link, który prowadzi do zakładki „Za darmo”: canalplus.com/pl/ogladaj-za-darmo.

Turniej ​WTA 500 Guadalajara Open Akron Presented by Santander odbędzie się na twardych, otwartych kortach Centro Panamericano de Tenis. Uczestniczyć w niej będzie 28 singlistek i 16 par deblowych. Miejsce w kalendarzu – tuż przed azjatyckimi imprezami w Pekinie i Wuhan – sprawia, że Guadalajara jest ważnym przystankiem na trasie WTA.

Na liście zgłoszeń w Guadalajarze znalazły się dwie polskie tenisistki – Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch, aktualnie 33. zawodniczka rankingu WTA, wraca do Meksyku jako obrończyni tytułu z 2024 roku. Aby utrzymać wysoką pozycję i bronić zdobyte wówczas punkty rankingowe, będzie potrzebowała co najmniej półfinału. Linette (37. w rankingu WTA) spróbuje poprawić ubiegłoroczny wynik i nawiązać do swoich najlepszych występów.

Spotkania WTA 500 Guadalajara Open Akron Presented By Santander 2025 będzie można oglądać na żywo w kanale CANAL+ SPORT 2 każdego dnia od godz. 22:00. Równolegle mecze będą dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ – za darmo i bez konieczności rejestracji.