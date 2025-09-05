Sprzęt

Dwa 200 MPix aparaty w jednym smartfonie. Vivo X300 Ultra zaskakuje

Wedle doniesień vivo X300 Ultra dostanie aż dwa obiektywy 200 MPix. I nie chodzi tu o bezmyślne powielanie tego samego sensora w dwóch zadaniach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:31
0
Tak naprawdę będą to dwa, zupełnie różne moduły. Pierwszym będzie rzecz jasna obiektyw główny. Drugi prezentuje się o wiele ciekawiej. Mowa tu o peryskopowym teleobiektywie o ogniskowej 85 mm. Niestety, nie wiadomo, o jakim powiększeniu optycznym możemy tu mówić. Jednak tak wysoka rozdzielczość pozwoli na znaczny bezstratny zoom. 

vivo X300 Ultra z dwoma aparatami 200 MPix

Sam moduł teleobiektywu prezentuje się ciekawie jeszcze z innych powodów. Zastosowano w nim sensor Samsunga, który powstał na zlecenie i wyłączność dla Vivo. ISOCELL HPB „Thanos”, bo taka jest jego nazwa, będzie spotykany tylko u tego producenta.

Warto także dodać, że procesory odpowiedzialne za obrazowanie w tym modelu będą konstrukcjami opracowanymi przez vivo. Wygląda więc na to, że producent ma ambicję na stworzenie fotograficznego arcydzieła.

vivo Teleobiektyw 200 MPix vivo X300 Ultra
Zródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock
Źródła tekstu: GSMarena