Dwa 200 MPix aparaty w jednym smartfonie. Vivo X300 Ultra zaskakuje
Wedle doniesień vivo X300 Ultra dostanie aż dwa obiektywy 200 MPix. I nie chodzi tu o bezmyślne powielanie tego samego sensora w dwóch zadaniach.
Tak naprawdę będą to dwa, zupełnie różne moduły. Pierwszym będzie rzecz jasna obiektyw główny. Drugi prezentuje się o wiele ciekawiej. Mowa tu o peryskopowym teleobiektywie o ogniskowej 85 mm. Niestety, nie wiadomo, o jakim powiększeniu optycznym możemy tu mówić. Jednak tak wysoka rozdzielczość pozwoli na znaczny bezstratny zoom.
vivo X300 Ultra z dwoma aparatami 200 MPix
Sam moduł teleobiektywu prezentuje się ciekawie jeszcze z innych powodów. Zastosowano w nim sensor Samsunga, który powstał na zlecenie i wyłączność dla Vivo. ISOCELL HPB „Thanos”, bo taka jest jego nazwa, będzie spotykany tylko u tego producenta.
Warto także dodać, że procesory odpowiedzialne za obrazowanie w tym modelu będą konstrukcjami opracowanymi przez vivo. Wygląda więc na to, że producent ma ambicję na stworzenie fotograficznego arcydzieła.