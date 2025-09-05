Dwa 200 MPix aparaty w jednym smartfonie. Vivo X300 Ultra zaskakuje

Tak naprawdę będą to dwa, zupełnie różne moduły. Pierwszym będzie rzecz jasna obiektyw główny. Drugi prezentuje się o wiele ciekawiej. Mowa tu o peryskopowym teleobiektywie o ogniskowej 85 mm. Niestety, nie wiadomo, o jakim powiększeniu optycznym możemy tu mówić. Jednak tak wysoka rozdzielczość pozwoli na znaczny bezstratny zoom.

vivo X300 Ultra z dwoma aparatami 200 MPix

Sam moduł teleobiektywu prezentuje się ciekawie jeszcze z innych powodów. Zastosowano w nim sensor Samsunga, który powstał na zlecenie i wyłączność dla Vivo. ISOCELL HPB „Thanos”, bo taka jest jego nazwa, będzie spotykany tylko u tego producenta.