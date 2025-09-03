Cenowe szaleństwo. Soundbary do 50% taniej w Media Expert

Soundbary cieszą się nieustannie wysokim zainteresowaniem konsumentów. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. To urządzenia, które nie tylko nie zajmują dużo miejsca, ale też oferują bardzo dobrą, praktycznie kinową jakość dźwięku. Właśnie dlatego tak zwane grajbelki stały się dobrą alternatywą dla droższych i większych zestawów kina domowego. Teraz jest dobra okazja, aby sprawić sobie taki sprzęt, bo w Media Expert trwają aż trzy promocje jednocześnie.

Soundbar Yamaha za połowę ceny

Pierwsza promocja pozwala na kupno soundbara Yamaha SR-X60A nawet 50% taniej . Oferuje on między inny dźwięk w standardzie 2.1.2, mocy całkowitą 280 W oraz wsparcie dla Dolby Atmos, AirPlay 2, Bluetooth, a także Wi-Fi. Dodatkowo można go obsługiwać za pomocą aplikacji na telefon lub tablet.

Co trzeba zrobić, aby zdobyć go za połowę ceny? Kupić jeden z telewizorów Panasonic, które objęte są promocją. Na liście znajdują się cztery modele w cenie od 2299,99 do 4987,90 zł. Wystarczy dodać jeden z nich do koszyka, a następnie wpisać kod „P-26369” i wybrać soundbar z 50-procentowym rabatem. Akcja obowiązuje do 30 września do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Regulamin akcji znajdziecie na stronie Media Expert.

Rabat 35 proc. na soundbar TCL

Kolejna promocja dotyczy jednego z soundbarów marki TCL. Mowa o modelach Q65H, Q85H PRO, S55HE, Q75HE oraz Q85HE. Kosztują one od około 800 do 3999,99. Jednak w ramach akcji Media Expert możecie je zdobyć z 35-procentową obniżką. Warto, bo chociażby Q65H to model z dźwiękiem w standardzie 5.1 oraz mocą aż 580 W. Korzysta on z technologii RAY-DANZ, które precyzyjnie kieruje fale akustyczne, aby uzyskać szerszą scenę dźwiękową. Przekłada się to na lepszy, kinowy dźwięk we własnych czterech ścianach.

Promocja działa podobnie, jak w przypadku modelu marki Yamaha. W tym przypadku również możemy liczyć na zniżkę w momencie kupienia jednego z telewizorów. Jednak w tym przypadku akcja dotyczy modeli marki TCL. Pełna lista modeli znajduje się w regulaminie promocji na stronie Media Expert. Wśród modeli promocyjnych dostępne są między innymi: TCL 43P79K Q, TCL 65P755, TCL 65A300 PRO czy też TCL 98C855 MINILED. Tutaj również, po dodaniu telewizora do koszyka, należy skorzystać z kodu promocyjnego „P-26466”. Soundbar w promocyjnej cenie zostanie automatycznie dodany. Ta akcja również obowiązuje do 30 września do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Soundbar Philips taniej o 40 proc.

Ostatnia promocja dotyczy telewizorów oraz soundbara marki Philips. W ramach akcji model Philips TAB8200 możecie zakupić w cenie obniżonej aż o 40 proc. Jest to urządzenie, które oferuje dźwięk w standardzie 2.1 o mocy całkowitej 160 W. Obsługuje Bluetooth i Wi-Fi, a do tego jest zgodne z technologiami DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, a także DTS Digital Sound. Soundbarem można sterować z poziomu aplikacji mobilnej.

Aby skorzystać z 40-procentowej zniżki na wspomniany soundbar, konieczne jest zakupienie jednego z telewizorów objętych promocją. Ich pełna lista znajduje się w regulaminie akcji na stronie Media Expert. Wśród dostępnych urządzeń są między innymi: LED 43PUS9010 QLED, LED 55PUS9060 QLED, OLED 77OLED820 czy też OLED 48OLED770. Wystarczy dodać jeden z nich do koszyka, a następnie wpisać kod „P-26543”. Soundbar Philips TAB8200 automatycznie zostanie dodany do koszyka. Promocja trwa do 30 września 2025 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Takiej okazji nie możesz przegapić.