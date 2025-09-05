Konta
Masz konto w PKO BP? Nie zdziw się w niedzielę
Klienci PKO BP muszą szykować się na utrudnienia. W najbliższy weekend stracą na jakiś czas dostęp do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes.
PKO Bank Polski poinformował, że najbliższą niedzielę, 7 września 2025 roku, nastąpią przerwy w działaniu niektórych usług bankowych. Chodzi przede wszystkim o aplikacje mobilne IKO oraz iPKO Biznes.
Przerwa w PKO BP
Godz. 00:00 - 04:00:
- Niedostępna będzie aplikacja mobilna IKO oraz iPKO biznes mobile.
- W związku z tym nie będzie można wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem i kodem BLIK.
- Niedostępna będzie mobilna autoryzacja (zostanie zastąpiona przez kody SMS).
- Autoryzacja płatności internetowych kartą (3D-Secure 2) będzie możliwa wyłącznie za pomocą kodów SMS i PIN-u do karty.
Godz. 00:00 - 09:00:
- Mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami kredytowymi.
- Nie będzie można obsługiwać kart kredytowych w serwisach iPKO i iPKO biznes, w aplikacji IKO oraz na Infolinii.
- Płatności internetowe i BLIK, powiązane z kartami kredytowymi, również będą niedostępne.
Jeśli to możliwe, bank zaleca wykonanie zaplanowanych operacji wcześniej, aby uniknąć niedogodności. PKO BP przeprasza za wszelkie utrudnienia.