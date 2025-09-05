Sprzęt

OnePlus 15 bez Hasselblad, ale z DetailMax Engine. To już pewne

Plotki potwierdziły się – nadchodzący flagowiec OnePlus 15 nie będzie wyposażony w system aparatów z obrazowaniem Hasselblad, za to zyska własne rozwiązanie OnePlus DetailMax Engine. Potwierdził to Pete Lau.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:39
Doniesienia o takiej zmianie w nadchodzącym flagowcu marki, a ma być nim OnePlus 15, krążyły w sieci już od dłuższego czasu, a teraz zyskały oficjalne potwierdzenie. OnePlus zapowiedział autorski system fotograficzny – OnePlus DetailMax Engine, który zadebiutuje w nowym modelu. Pete Lau, założyciel OnePlus, przekonuje, że to ważny krok naprzód w fotografii mobilnej, który zapewni użytkownikom najczystsze i najbardziej realistyczne zdjęcia.

Tworzymy OnePlus DetailMax Engine od podstaw, aby dostarczać najczystsze i najbardziej prawdziwe zdjęcia w smartfonie, wykorzystując pełen potencjał fotografii obliczeniowej. Chcemy pokazać rzeczywistość taką, jaką naprawdę jest – bez nadmiernego upiększania i zniekształceń. OnePlus DetailMax Engine zadebiutuje już w najbliższym flagowym modelu marki. Ogłoszenie nowego systemu obrazowania domyka pięcioletni rozdział działań realizowanych wspólnie z marką Hasselblad

– powiedział Pete Lau, CEO OnePlus.

Jak wyjaśnia producent, OnePlus DetailMax Engine to kolejny etap rozwoju technologii fotograficznych w smartfonach OnePlus. Rozwiązanie powstało dzięki latom doświadczeń firmy oraz licznym konsultacjom z użytkownikami na całym świecie.

System DetailMax Engin wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fotografii obliczeniowej, łącząc zaawansowaną moc obliczeniową z algorytmami. Dzięki temu nowy system OnePlus ma nie tylko przechwytywać obraz, lecz także wiernie odwzorować detale – dokładnie tak, jak widzi je ludzkie oko.

Z najnowszych przecieków wynika, że OnePlus 15 będzie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 165 Hz. Sercem flagowca ma być układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię dostarczy akumulator o pojemności nawet 7500 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Sekcję foto – teraz na prostokątnej wyspie – tworzyć ma zestaw aparatów 50 Mpix.

