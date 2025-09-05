OnePlus 15 bez Hasselblad, ale z DetailMax Engine. To już pewne

Doniesienia o takiej zmianie w nadchodzącym flagowcu marki, a ma być nim OnePlus 15, krążyły w sieci już od dłuższego czasu, a teraz zyskały oficjalne potwierdzenie. OnePlus zapowiedział autorski system fotograficzny – OnePlus DetailMax Engine, który zadebiutuje w nowym modelu. Pete Lau, założyciel OnePlus, przekonuje, że to ważny krok naprzód w fotografii mobilnej, który zapewni użytkownikom najczystsze i najbardziej realistyczne zdjęcia.

Tworzymy OnePlus DetailMax Engine od podstaw, aby dostarczać najczystsze i najbardziej prawdziwe zdjęcia w smartfonie, wykorzystując pełen potencjał fotografii obliczeniowej. Chcemy pokazać rzeczywistość taką, jaką naprawdę jest – bez nadmiernego upiększania i zniekształceń. OnePlus DetailMax Engine zadebiutuje już w najbliższym flagowym modelu marki. Ogłoszenie nowego systemu obrazowania domyka pięcioletni rozdział działań realizowanych wspólnie z marką Hasselblad – powiedział Pete Lau, CEO OnePlus.

Jak wyjaśnia producent, OnePlus DetailMax Engine to kolejny etap rozwoju technologii fotograficznych w smartfonach OnePlus. Rozwiązanie powstało dzięki latom doświadczeń firmy oraz licznym konsultacjom z użytkownikami na całym świecie.

System DetailMax Engin wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fotografii obliczeniowej, łącząc zaawansowaną moc obliczeniową z algorytmami. Dzięki temu nowy system OnePlus ma nie tylko przechwytywać obraz, lecz także wiernie odwzorować detale – dokładnie tak, jak widzi je ludzkie oko.