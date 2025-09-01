Sprzęt

OnePlus 15 bez Hasselblada? Plotki prawie potwierdzone

OnePlus szykuje rewolucję w swoich smartfonach. Nowy flagowiec ma zerwać z wieloletnią współpracą z Hasselbladem i postawić na własny silnik przetwarzania obrazu. To krok ryzykowny, ale też odważny, który może odmienić przyszłość marki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 WRZ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OnePlus 15 bez Hasselblada? Plotki prawie potwierdzone

Koniec epoki Hasselblada

Od serii OnePlus 9, aparaty w smartfonach tej chińskiej marki rozwijane były we współpracy z Hasselbladem. Dzięki temu zdjęcia miały charakterystyczny styl i rozpoznawalną kolorystykę. W przypadku OnePlusa 15, producent ma jednak pójść w zupełnie inną stronę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według znanego tipstera Yogesha Brara, nowy model otrzyma autorski system o nazwie Image Engine. Nie będzie to tylko kosmetyczne ulepszenie, ale kompletny silnik do przetwarzania zdjęć i wideo. Ma on odpowiadać między innymi za lepsze ujęcia nocne, szerszą dynamikę i większą spójność pomiędzy urządzeniami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon ONEPLUS 13 5G 16/512GB 6.82" 120Hz Niebieski
Smartfon ONEPLUS 13 5G 16/512GB 6.82" 120Hz Niebieski
0 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099 zł
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 8/256GB 6.83" 144Hz Fioletowy
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 8/256GB 6.83" 144Hz Fioletowy
-200 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Autorska technologia zamiast partnerstwa

Na taki krok zdecydowały się już wcześniej inne firmy. Google, Samsung czy Apple od lat rozwijają własne rozwiązania. OnePlus najwyraźniej chce iść tą samą drogą. Pozwoli to na szybsze aktualizacje i większą kontrolę nad jakością zdjęć.

Nie brakuje jednak obaw. Wielu fanów obawia się, że brak Hasselblada może pogorszyć jakość fotografii. Niektórzy analitycy ostrzegają wręcz, że to może być ryzykowna decyzja.

OnePlus 15 bez Hasselblada? Plotki prawie potwierdzone

Co jeszcze zaoferuje OnePlus 15?

Nadchodzący flagowiec marki OnePlus zapowiada się bardzo ciekawie. Z przecieków wynika, że otrzyma:

  • płaski ekran OLED 6,78 cala,
  • baterię 7000 mAh,
  • wykończenie SuperBlack, które pochłania prawie całe światło,
  • pamięć masową od 256 GB w podstawowej wersji.

Z powodów kulturowych w Chinach, marka pominie numer "14" i od razu przejdzie do OnePlusa 15. Globalna premiera smartfonu powinna nastąpić na początku 2026 roku.

OnePlus 13
44 opinii
OnePlus 13

OnePlus 13
44 opinii
Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: OnePlus 13 to smartfon idealny na wakacje. Sprawdziłem to na Maderze (test)

OnePlus 13 w RTV Euro AGD
OnePlus 13 w x-kom
OnePlus 13 w Media Markt
Image
telepolis
oneplus nowy smartfon oneplus Hasselblad OnePlus 15 OnePlus 15 specyfikacja OnePlus 15 premiera
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Yogesha Brara / X, Android Authority