To świetne wieści dla fanów Windowsa 7. Kluczowa aplikacja z dłuższym wsparciem

Windows 7 wciąż jest systemem uwielbianym. Wielu osób uważa go za ostatniego porządnego Windowsa na rynku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:14
Swojego zdania w tym temacie nie wyrażę: Windows 7 mnie ominął. W tamtym okresie miałem podłego netbooka na Atomie i jedynym w miarę popularnym systemem, który działał na nim płynnie, było Ubuntu 10.04. Mogę jednak stwierdzić, że Windows 7 obrósł istnym kultem i do dziś są osoby, które z niego korzystają. Problem w tym, że coraz mniej aplikacji jest na nim wspieranych.

Windows 7 ze wsparciem przeglądarki

Najważniejszą aplikacją w dzisiejszych czasach jest natomiast przeglądarka internetowa. Tak się natomiast składa, że jedna z nich będzie wciąż utrzymywała wsparcie dla tego niszowego systemu. Mowa tu o Firefoxie. Mozilla ogłosiła, że ich program w wersji Old ESR wciąż będzie dostawał aktualizację na siódemkę przynajmniej do 24 marca 2026 rokuPodobnie sytuacja ma się z Windowsem 8, oraz Windowsem 8.1.

A co będzie później? Tego dowiemy się już w lutym 2026 roku. Wtedy to Mozilla podejmie decyzję, czy wsparcie dla starszych systemów zostanie przedłużone. Wszystko będzie zależało od zainteresowania użytkowników.

