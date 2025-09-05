Lenovo Legion Go 2 już w sprzedaży. Znamy cenę

Przenośna konsola Lenovo Legion Go 2 po raz pierwszy została zaprezentowana jako prototyp na targach CES 2025, a teraz, zgodnie z ostatnimi przeciekami, urządzenie doczekało się finalnej premiery i już trafiło do klientów na całym świecie. Można je także kupić w Polsce.

Lenovo Legion Go 2 to nie tylko konsola przenośna. Producent używa określenia „przenośny komputer do gier z Windows 11”. Twórcy urządzenia bazowali na rozwiązaniach zastosowanych w modelu Legion Go pierwszej generacji, ale z ulepszeniami. Nowy Legion Go 2 pozwala na jeszcze lepszą personalizację i dopasowanie parametrów do własnych potrzeb.

Legion Go 2 to modularna platforma wyposażona w ekran OLED 8,8” WUXGA 144 Hz VRR. Wyświetlacz zyskał certyfikację HDR TrueBlack 1000 dla głębokiej czerni, a producent obiecuje płynność w każdej grze dzięki obsłudze zmiennego odświeżania 30-144 Hz.

Sercem Lenovo Legion Go 2 jest procesor AMD Ryzen Z2 Extreme z grafiką AMD Radeon 890M, wspierany przez 32 GB pamięci RAM LPDDR5X 8000 MHz. Producent zapewnia, że urządzenie poradzi sobie z wymagającymi grami AAA. Dzięki dyskowi 2 TB PCIe Gen 4 i obsłudze kart microSD do 2 TB całą bibliotekę gier można zabrać ze sobą.

Ulepszona bateria 74 Wh ma o blisko 50% większą pojemność niż akumulator w Legion Go poprzedniej generacji. Funkcja Super Rapid Charge szybko przywraca pełną moc, minimalizując czas przestoju, a wbudowana optymalizacja baterii w Legion Space pozwala dostosować wydajność i plany zasilania, maksymalizując czas pracy na baterii wtedy, gdy jest to potrzebne.

Odłączane kontrolery Legion TrueStrike przeprojektowano, by były bardziej ergonomiczne, przyjemniejsze w dotyku i miały lepiej rozmieszczone przyciski. Nadal umożliwiają korzystanie z trybu FPS, w którym prawy kontroler działa jak pionowa mysz, co pozwala na bardziej naturalne sterowanie w strzelankach. Kontrolery TrueStrike umożliwiają zastosowanie trybów konsoli, tabletu i handheld.



Trzy programowalne przez użytkownika przyciski, konfigurowane w Legion Space, gwarantują graczom dodatkową precyzję i pozwalają wykonać kluczowe akcje jednym kliknięciem. Lenovo przekonuje, że drążki z efektem Halla zapewnią wolne od dryfu sterowanie, a duży pivot-D-pad sprawi, że kombinacje ciosów w bijatykach czy grach retro będą płynne i naturalne.

Użytkownicy pierwszej generacji Legion Go ucieszą się z pełnej wstecznej kompatybilności nowych kontrolerów Legion TrueStrike, pozwalającej jeszcze bardziej spersonalizować posiadane urządzenie.

Konsola Legion Go 2 wyposażona jest w podstawkę do gry z odłączonymi kontrolerami, port USB zarówno na górze, jak i na dole urządzenia dla łatwiejszego dostępu niezależnie od sposobu użycia oraz czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, by szybciej się logować.