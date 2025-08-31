Lenovo Legion Go 2 zadebiutuje na IFA. Oto szczegóły nowej konsoli
Już za kilka dni Lenovo oficjalnie zaprezentuje nową konsolę przenośną Legion Go 2. Przed premierą zaplanowaną na targi IFA do sieci trafiły szczegóły dotyczące urządzenia.
Materiały dotyczące przenośnej konsoli Lenovo Legion Go 2 ujawnił Evan Blassa, który dotarł do renderów i filmu promocyjnego nowości Lenovo. Z przekazanych danych wynika, że Legion Go 2 wyposażony jest w 8,8-calowy ekran PureSight OLED o rozdzielczości 1600p i z adaptacyjnym odświeżaniem obrazu do 144 Hz. To jeden z największych i najpłynniejszych wyświetlaczy w segmencie konsol przenośnych.
Sercem urządzenia jest AMD Ryzen Z2 Extreme – 8-rdzeniowy, 16-wątkowy APU, bazujący na architekturze Zen 5 i RDNA 3.5, z zegarem do 5 GHz oraz GPU z 16 rdzeniami graficznymi i taktowaniem do 2900 MHz. Ten sam układ stosuje konkurencyjny Asus ROG Xbox Ally X.
Kontrolery Legion Truestrike zostały przeprojektowane i wyróżniają się sześcioma programowalnymi przyciskami oraz poprawioną ergonomią dla większego komfortu. W przycisku zasilania umieszczono skaner linii papilarnych, co jest nowością względem poprzedniej generacji. Urządzenie ma także nową powłokę ekscymerową, która chroni przed odciskami palców i ułatwia czyszczenie.
Legion Go 2 wspiera różne tryby gry, w tym tryb tabletowy, konsolowy z osobnym modułem do ładowania oraz specjalny tryb FPS do gier strzelanek. Chłodzenie urządzenia realizowane jest przez technologię Legion Coldfront, która zasysa powietrze z tyłu i odprowadza je przez górne otwory wentylacyjne. Lenovo przygotowało także dedykowane akcesoria, takie jak stacja dokująca Legion Go oraz torba Legion Go sling bag.
Cena oraz data sklepowej premiery Lenovo Legion Go 2 zostaną ujawnione podczas targów IFA 2025 w Berlinie.