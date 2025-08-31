Lenovo Legion Go 2 zadebiutuje na IFA. Oto szczegóły nowej konsoli

Materiały dotyczące przenośnej konsoli Lenovo Legion Go 2 ujawnił Evan Blassa, który dotarł do renderów i filmu promocyjnego nowości Lenovo. Z przekazanych danych wynika, że Legion Go 2 wyposażony jest w 8,8-calowy ekran PureSight OLED o rozdzielczości 1600p i z adaptacyjnym odświeżaniem obrazu do 144 Hz. To jeden z największych i najpłynniejszych wyświetlaczy w segmencie konsol przenośnych.

Sercem urządzenia jest AMD Ryzen Z2 Extreme – 8-rdzeniowy, 16-wątkowy APU, bazujący na architekturze Zen 5 i RDNA 3.5, z zegarem do 5 GHz oraz GPU z 16 rdzeniami graficznymi i taktowaniem do 2900 MHz. Ten sam układ stosuje konkurencyjny Asus ROG Xbox Ally X.

Kontrolery Legion Truestrike zostały przeprojektowane i wyróżniają się sześcioma programowalnymi przyciskami oraz poprawioną ergonomią dla większego komfortu. W przycisku zasilania umieszczono skaner linii papilarnych, co jest nowością względem poprzedniej generacji. Urządzenie ma także nową powłokę ekscymerową, która chroni przed odciskami palców i ułatwia czyszczenie.

Legion Go 2 wspiera różne tryby gry, w tym tryb tabletowy, konsolowy z osobnym modułem do ładowania oraz specjalny tryb FPS do gier strzelanek. Chłodzenie urządzenia realizowane jest przez technologię Legion Coldfront, która zasysa powietrze z tyłu i odprowadza je przez górne otwory wentylacyjne. Lenovo przygotowało także dedykowane akcesoria, takie jak stacja dokująca Legion Go oraz torba Legion Go sling bag.