Wrzesień pełen hitów w Orange VOD. Superman, Mission Impossible i szczypta grozy
Wrzesień w Orange VOD zapowiada się wyjątkowo gorąco. Do oferty trafiły filmy pełne akcji, nowe animacje i przerażające horrory. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Superbohaterowie i szybkie samochody
We wrześniu w Orange VOD nie zabraknie filmów, w których króluje akcja. Najgłośniejszą premierą jest nowy "Superman" z Davidem Corenswetem w roli Clarka Kenta. Towarzyszą mu Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult. Na ekranie pojawia się także superpies Krypto i niebezpieczny Lex Luthor.
Fani wyścigów znajdą coś dla siebie w filmie "F1". Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który wraca na tor, by pomóc młodemu mistrzowi. Reżyserem produkcji jest Joseph Kosinski, znany z "Top Gun: Maverick", a muzykę stworzył Hans Zimmer.
Powrót Ethana Hunta i świat Johna Wicka
11 września widzowie zobaczą spin-off serii Johna Wicka – "Ballerina" z Aną de Armas w roli bezwzględnej bohaterki szukającej zemsty. W filmie pojawia się także Keanu Reeves.
Kilka dni później, 17 września, wraca Tom Cruise jako Ethan Hunt w "Mission: Impossible – The Final Reckoning". To ósma część kultowej serii i jednocześnie finał historii agenta, który ostatni raz spróbuje ocalić świat.
Kino familijne i animacje
Dla młodszych widzów przygotowano dwie duże premiery. Do 15 września dostępna jest animacja "Elio" ze studia Disney/Pixar. To opowieść o chłopcu, który zostaje przez kosmitów uznany za przywódcę Ziemi.
11 września w ofercie pojawi się także klasyk od DreamWorks – "Jak wytresować smoka". Historia przyjaźni Czkawki i Szczerbatka wciąż wzrusza i bawi, a teraz można ją obejrzeć ponownie w odświeżonej formie.
Groza we wrześniu
Miłośnicy horrorów także nie powinni być zawiedzeni. Już 2 września w ofercie pojawił się film "28 lat później". To kontynuacja kultowej serii o świecie zniszczonym przez wirusa.
25 września swoją premierę będzie mieć "M3GAN 2.0". To druga część historii o sztucznej inteligencji, która wymknęła się spod kontroli. Dzień później do oferty trafi thriller "Brzydka siostra", a 30 września – "Koszmar minionego lata", kontynuacja hitu z lat 90. z udziałem Jennifer Love Hewitt i Freddiego Prinze’a Jr.