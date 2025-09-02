Wrzesień pełen hitów w Orange VOD. Superman, Mission Impossible i szczypta grozy

Superbohaterowie i szybkie samochody

We wrześniu w Orange VOD nie zabraknie filmów, w których króluje akcja. Najgłośniejszą premierą jest nowy "Superman" z Davidem Corenswetem w roli Clarka Kenta. Towarzyszą mu Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult. Na ekranie pojawia się także superpies Krypto i niebezpieczny Lex Luthor.

Fani wyścigów znajdą coś dla siebie w filmie "F1". Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który wraca na tor, by pomóc młodemu mistrzowi. Reżyserem produkcji jest Joseph Kosinski, znany z "Top Gun: Maverick", a muzykę stworzył Hans Zimmer.

Powrót Ethana Hunta i świat Johna Wicka

11 września widzowie zobaczą spin-off serii Johna Wicka – "Ballerina" z Aną de Armas w roli bezwzględnej bohaterki szukającej zemsty. W filmie pojawia się także Keanu Reeves.

Kilka dni później, 17 września, wraca Tom Cruise jako Ethan Hunt w "Mission: Impossible – The Final Reckoning". To ósma część kultowej serii i jednocześnie finał historii agenta, który ostatni raz spróbuje ocalić świat.

Kino familijne i animacje

Dla młodszych widzów przygotowano dwie duże premiery. Do 15 września dostępna jest animacja "Elio" ze studia Disney/Pixar. To opowieść o chłopcu, który zostaje przez kosmitów uznany za przywódcę Ziemi.

11 września w ofercie pojawi się także klasyk od DreamWorks – "Jak wytresować smoka". Historia przyjaźni Czkawki i Szczerbatka wciąż wzrusza i bawi, a teraz można ją obejrzeć ponownie w odświeżonej formie.

Groza we wrześniu

Miłośnicy horrorów także nie powinni być zawiedzeni. Już 2 września w ofercie pojawił się film "28 lat później". To kontynuacja kultowej serii o świecie zniszczonym przez wirusa.