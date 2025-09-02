Konta
Zmiany w PKO BP od 1 września. Sprawdź, czy dotkną też Ciebie
PKO Bank Polski poinformował o zmianach, które weszły w życie od 1 września 2025 roku. Dotkną one wielu klientów.
PKO Bank Polski od 1 września wprowadził zmiany w lokatach terminowych. Oznacza to inne oprocentowane w skali roku, uzależnione od wybranej oferty. Co dokładnie się zmieniło?
PKO zmienia oprocentowanie
Od 1 września 2025 roku PKO BP wprowadził zmiany w lokacie na nowe środki, lokacie dla klientów bankowości prywatnej oraz lokacie inwestora PKO TFI. Oznacza to, że dotkną one wielu klientów banku, którzy postanowili w ten sposób zainwestować swoje pieniądze. Co dokładnie się zmieniło?
- Lokata na nowe środki — oprocentowanie wynosi 4,2 proc. w skali roku, ale okres umowy to 3 miesiące. Na lokatę można wpłacić maksymalnie 250 tys. zł nowych środków.
- Lokata dla klientów Bankowości Prywatnej — tutaj oprocentowanie wynosi 3,5 proc. w skali roku. Czas trwania to również 3 miesiące.
- Lokata dla inwestora PKO TFI — oprocentowanie w skali roku to 4 proc., a czas trwania wynosi 3 miesiące.
PKO Bank Polski przypomina, że lokaty można otworzyć zarówno przez telefon, w oddziałach banku, jaki i serwisie iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO.