Miliony Polaków zapłacą więcej. Wzrost opłat o ponad 3 tys. zł

Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi w Polsce około 2,6 mln ludzi. Jednak w dobie rosnących kosztów jest to coraz trudniejsze. Od przyszłego roku znowu wzrosną opłaty. Więcej zapłacimy nie tylko za ZUS, ale również składkę zdrowotną — donosi Bankier.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wzrost opłat dla milionów Polaków

O opłatach dla polskich przedsiębiorców decyduje przeciętnej wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To z roku na rok rośnie i prognozuje się, że w 2026 wyniesie już 9420 zł brutto. To oznacza jeszcze wyższe koszty dla około 2,6 mln Polaków. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakt, wyliczył, ile dokładnie zapłacimy więcej.

Tzw. duży ZUS liczony będzie od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 5652 zł, jeśli prezydent podpisze projekt budżetu na 2026 rok. Oznacza to, że składka ZUS wzrośnie rok do roku o 8,6 proc. i wyniesie 1926,76 zł (razem ze składką na ubezpieczenie chorobowe, która jest dobrowolna). To wzrost o 152,80 zł miesięcznie. Dla porównania, w 2021 roku przedsiębiorcy płacili z tego tytułu zaledwie 998,37 zł.

Do tego należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która w 2026 roku prawdopodobnie będzie liczona od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie 75 proc., jak było w tym roku. Jeśli tak, to wyniesie ona 432,54 zł miesięcznie, czyli o kolejne 117,58 zł więcej niż aktualnie.