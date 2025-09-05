Amazfit T-Rex 3 Pro wszedł do sprzedaży. Prawdziwy pogromca Garminów

Amazfit zaprezentował dziś najnowszy sportowy smartwatch – Amazfit T-Rex 3 Pro. Stworzony z myślą o miłośnikach sportów wytrzymałościowych, w tym biegaczach górskich, wprowadza kilkanaście nowości, takich jak zaawansowane funkcje mapowania, wbudowaną latarkę, głośnik z mikrofonem oraz szkło szafirowe do ochrony wyświetlacza AMOLED.

Koperta i przyciski zegarka T-Rex 3 Pro wykonane są ze stopu tytanu klasy 5 – materiału trwalszego niż standardowy stop, a przy tym twardszego i lżejszego od stali nierdzewnej. Smartwatch działa w temperaturach od -30°C do +70°C. Dodatkowo został wyposażony w latarkę LED z funkcję sygnału SOS.

Wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5″ (w wariancie 48 mm) i 1,32″ (44 mm) oferuje maksymalną jasność do 3000 nitów. Dodatkowym atutem są wbudowany głośnik i mikrofon: T-Rex 3 Pro umożliwia rozmowy Bluetooth oraz sterowanie głosowe poprzez Zepp Flow. Głośnik może być również wykorzystywany do komunikowania alertów podczas treningów i zawodów.

Podobnie jak wcześniejsze serie Amazfit, T-Rex 3 Pro oferuje dziesiątki tysięcy darmowych map offline: miejskich, topograficznych i tras narciarskich. Teraz jednak mapy pokazują więcej szczegółów, w tym pobliskie i kluczowe punkty. Mapy są również bardziej intuicyjne i interaktywne: T-Rex 3 Pro potrafi wyszukiwać miejsca, tworzyć i generować nowe trasy. Wystarczy ustawić kierunek i wpisać dystans do pokonania. W kilka chwil smartwatch automatycznie wygeneruje mapę.

Antena w najnowszym Amazfit T-Rex 3 Pro wykorzystuje polaryzację kołową, co pozwala na częstsze odbieranie sygnałów GPS. Dodatkowo smartwatch obsługuje podwójne pasmo, co minimalizuje zakłócenia. Dokładniejsze odczyty GPS zapewniają bardziej precyzyjne śledzenie tempa. T-Rex 3 Pro obsługuje sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo.

Nowy smartwatch Amazfit obsługuje ponad 180 sportów, w tym bieganie, biegi górskie, trening siłowy i sporty wodne. Amazfit, oferuje również specjalne tryby: HYROX Training, HYROX PFT i HYROX Race. Widoki z danymi można personalizować i dopasowywać do specyfiki zawodów i treningów. Dane prezentowane są w aplikacji Zepp, a także na innych platformach, w tym Strava, Training Peaks czy Intervals.icu.

T-Rex 3 Pro monitoruje kilkanaście parametrów potreningowych i regeneracyjnych: VO2 max, krótko- i długoterminowe obciążenie treningowe, czas regeneracji, tętno spoczynkowe, zmienność rytmu serca, jakość snu. Dodatkowo smartwatch na bieżąco aktualizuje wskaźnik zmęczenia BioCharge Energy Score. Do monitorowania treningów i regeneracji wykorzystywany jest najnowszej generacji sensor BioTracker 6.0 PPG.

Nowy smartwatch Amazfit działa ponad 3 tygodnie – w wersji 48 mm nawet do 25 dni. Przy aktywnym GPS i włączonym trybie Always-On Display T-Rex 3 Pro również oferuje imponujące wyniki: wersja 48 mm wspiera sportowców do 19 godzin, a wersja 44 mm - 13 godzin.

Cena i dostępność

Rekomendowana cena Amazfit T-Rex 3 Pro wynosi 1699 zł. Smartwatch jest dostępny w dwóch rozmiarach i trzech wariantach kolorystycznych:

48 mm w kolorze Tactical Black

48 mm w kolorze Black Gold

44 mm w kolorze Gold-Gray

44 mm w kolorze Black-Gold