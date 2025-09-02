YouTube zaskoczył użytkowników. Już nie mogą oglądać filmów bez reklam

YouTube rozpoczyna walkę z użytkownikami, którzy korzystają z abonamentu Premium, ale postępują nie do końca uczciwie, przynajmniej z perspektywy Google'a. To oznacza, że będą ograniczenia.

YouTube wytacza działa

Chodzi o użytkowników, którzy korzystają z abonamentu YouTube Premium Family (dla rodzin), który w Polsce kosztuje 59,99 zł miesięcznie. Pozwala on podzielić się kontem z 5 dodatkowymi osobami. W teorii powinny one mieszkać z nami pod jednym dachem. W praktyce serwis nie był tutaj jakość szczególnie restrykcyjny, więc wiele osób dzieliło się kontem ze znajomymi czy rodziną, która nie mieszka w tym samym domu. To ma się skończyć.

YouTube postanowił, wzorem Netflixa, walczyć ze współdzieleniem kont. Pierwsi użytkownicy planu Family zaczęli dostawać wiadomości, że ich pakiet został wstrzymany, ponieważ wykryto, że nie mieszkają pod tym samym adresem, co główny właściciel konta. W takim wypadku mają 14 dni, aby skontaktować się z działem wsparcia i udowodnić, że to nieprawda. Google informuje, że w tym czasie zostaną w rodzinnej grupie, ale będą im wyświetlane reklamy.