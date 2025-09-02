YouTube zaskoczył użytkowników. Już nie mogą oglądać filmów bez reklam
YouTube wytacza działa przeciwko użytkownikom, którzy korzystają z abonamentu Premium. Serwis idzie w ślady Netflixa.
YouTube rozpoczyna walkę z użytkownikami, którzy korzystają z abonamentu Premium, ale postępują nie do końca uczciwie, przynajmniej z perspektywy Google'a. To oznacza, że będą ograniczenia.
YouTube wytacza działa
Chodzi o użytkowników, którzy korzystają z abonamentu YouTube Premium Family (dla rodzin), który w Polsce kosztuje 59,99 zł miesięcznie. Pozwala on podzielić się kontem z 5 dodatkowymi osobami. W teorii powinny one mieszkać z nami pod jednym dachem. W praktyce serwis nie był tutaj jakość szczególnie restrykcyjny, więc wiele osób dzieliło się kontem ze znajomymi czy rodziną, która nie mieszka w tym samym domu. To ma się skończyć.
YouTube postanowił, wzorem Netflixa, walczyć ze współdzieleniem kont. Pierwsi użytkownicy planu Family zaczęli dostawać wiadomości, że ich pakiet został wstrzymany, ponieważ wykryto, że nie mieszkają pod tym samym adresem, co główny właściciel konta. W takim wypadku mają 14 dni, aby skontaktować się z działem wsparcia i udowodnić, że to nieprawda. Google informuje, że w tym czasie zostaną w rodzinnej grupie, ale będą im wyświetlane reklamy.
YouTube już wcześniej, co 30 dni, sprawdzał, czy członkowie pakietu Premium Family mieszkają pod tym samym adresem. Jednak do tej pory nie wprowadzał żadnych restrykcji, jeśli wykrył nieprawidłowości. Najwyraźniej to już przeszłość i współdzielenie konta nie będzie już możliwe, a na pewno nie będzie tak łatwe, jak do tej pory.