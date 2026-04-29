Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Grupa Polsat Plus podała wyniki operacyjne i finansowe za 2025 rok. Operator chwali się przede wszystkim dobrymi wynikami sprzedaży nowej oferty usług łączonych, a także rosnącą bazą klientów. Jednocześnie Grupa odnotowała potężną stratę netto. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:58
Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Zgodnie z udostępnionym rocznym raportem za 2025, głównym motorem napędowym usług telekomunikacyjnych Grupy Polsat Plus są pakiety łączone w ramach oferty multiplay. Z tego rozwiązania korzystają już ponad 3 miliony abonentów, co stanowi 54% wszystkich klientów firmy. Baza klientów usług łączonych wzrosła w ujęciu rocznym o 38 tysięcy osób. 

Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Abonenci ci posiadają łącznie 11,9 miliona aktywnych usług (RGU), co oznacza znaczący przyrost o 1,76 miliona usług w porównaniu z rokiem poprzednim. Realizacja tej strategii pozwala operatorowi utrzymać wskaźnik rezygnacji klientów (churn) na poziomie wynoszącym 7,7%.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui DKNY IML Checkered Mono Pattern & Printed Stripes MagSafe do Apple iPhone 13 Pro Max Beżowy
Etui DKNY IML Checkered Mono Pattern & Printed Stripes MagSafe do Apple iPhone 13 Pro Max Beżowy
-8 zł
136.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 128.99 zł
Ładowarka sieciowa Baseus Super Si Quick Charger 1C 20W Niebieski
Ładowarka sieciowa Baseus Super Si Quick Charger 1C 20W Niebieski
0 zł
42.45 zł - najniższa cena
Kup teraz 42.45 zł
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Realme 16 5G/16 Pro 5G
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Realme 16 5G/16 Pro 5G
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Wzrosła baza usług internetowych i telefonii

Grupa Polsat Plus świadczy obecnie 13,52 miliona abonamentowych usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych. Operator zanotował dobre wyniki sprzedaży w tym segmencie, powiększając bazę usług internetowych o 269 tysięcy, a telefonii komórkowej o 180 tysięcy rok do roku. Średni miesięczny przychód od klienta (ARPU) dla usług kontraktowych B2C osiągnął poziom 81,60 zł, co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do poprzedniego roku. Wyższe ARPU jest rezultatem udanej sprzedaży dodatkowych usług i skutecznej saturacji bazy abonenckiej.

Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

W modelu usług przedpłaconych na kartę operator może pochwalić się bazą wynoszącą 2,41 miliona aktywnych usług RGU na koniec 2025 roku. W tym przypadku oznacza to jednak spadek w skali roku – koniec 2024 r. operator zamykał z bazą 2,47 mln usług.

Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Mimo tej sytuacji firmie udało się zwiększyć średni przychód z pojedynczej usługi. Wskaźnik ARPU dla klientów prepaid wzrósł o 5,2% w ujęciu rocznym i wynosi aktualnie 18,20 zł.

Wprowadziliśmy nową, prostą ofertę pakietyzowania naszych usług – światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz streamingów. Pozytywne efekty tego ruchu widzimy w wynikach naszej sprzedaży. Liczba abonentów korzystających z usług pakietowych wzrosła do ponad 3 mln i stanowią oni już 54% wszystkich naszych klientów. Ponadto rośnie ARPU we wszystkich segmentach naszych klientów – kontraktowych, prepaid oraz biznesowych

– ocenił Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu.

Usługi dla biznesu B2B z lekką stratą

Telekomunikacyjna część raportu wskazuje również na stabilną pozycję operatora na rynku usług dla przedsiębiorstw, choć i tu pojawił się lekki spadek. Firma obsługiwała na koniec roku 67,4 tysiąca klientów B2B, rok wcześniej było to 68,2 tys. Mimo tego operator odnotował wzrost ARPU w segmencie biznesowym o 2,4% w skali roku, osiągając wysoki miesięczny przychód na poziomie 1567 zł z każdego klienta. 

Rosnący zasięg

W swoim raporcie Grupa Polsat Plus informuje, że w zasięgu jej sieci 5G znajduje się 26 milionów osób, czyli 70% populacji kraju. Dodatkowo do blisko 11 mln gospodarstw domowych został zwiększony zasięg szybkiego internetu domowego Grupy oferowanego przez Plusa i Netię we własnej sieci i dostępie hurtowym. Operator w 2025 roku z powodzeniem zakończył proces nabycia pasma 700 MHz oraz odnowienia rezerwacji dla częstotliwości 900 MHz.

Wyniki finansowe pod kreską

W całym 2025 roku Grupa Polsat Plus wygenerowała stratę netto w wysokości 2,6 mld zł, w porównaniu do 777 mln zł zysku osiągniętego w roku 2024. Z raportu wynika jednak, że główny ciężar tego wyniku przypadł na czwarty kwartał 2025 roku, który zamknął się stratą na poziomie 2,86 mld zł. Strata ta ma charakter ściśle księgowy (niegotówkowy) i jest bezpośrednim efektem jednorazowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy, przeprowadzonych w ramach corocznych testów MSR 36. Największe odpisy obciążyły segment usług B2C/B2B na kwotę 2 mld zł oraz segment mediowy na 716,9 mln zł. Dodatkowo na wynik wpłynęły odpisy w segmencie nieruchomości (35,6 mln zł) oraz aktualizacja wartości zapasów paneli fotowoltaicznych (83,6 mln zł w czwartym kwartale).

Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Mimo głębokiej straty netto na poziomie księgowym działalność operacyjna firmy pozostała stabilna, a całkowite przychody Grupy nieznacznie wzrosły o 0,4% do kwoty 14,32 mld zł. Zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji (skorygowana EBITDA) wyniósł w ubiegłym roku 3,11 mld zł, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do roku ubiegłego. Obniżenie rentowności operacyjnej operator tłumaczy głównie rosnącymi kosztami technicznymi utrzymania sieci, wyższymi kosztami dostępu hurtowego do sieci stacjonarnych konkurentów oraz presją inflacyjną na wynagrodzenia pracownicze.

Źródła zdjęć: Grupa Polsat Plus
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus