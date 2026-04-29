Grupa Polsat Plus w 2025: potężna strata netto, choć rosną multiplay i internet

Zgodnie z udostępnionym rocznym raportem za 2025, głównym motorem napędowym usług telekomunikacyjnych Grupy Polsat Plus są pakiety łączone w ramach oferty multiplay. Z tego rozwiązania korzystają już ponad 3 miliony abonentów, co stanowi 54% wszystkich klientów firmy. Baza klientów usług łączonych wzrosła w ujęciu rocznym o 38 tysięcy osób.

Abonenci ci posiadają łącznie 11,9 miliona aktywnych usług (RGU), co oznacza znaczący przyrost o 1,76 miliona usług w porównaniu z rokiem poprzednim. Realizacja tej strategii pozwala operatorowi utrzymać wskaźnik rezygnacji klientów (churn) na poziomie wynoszącym 7,7%.

Wzrosła baza usług internetowych i telefonii

Grupa Polsat Plus świadczy obecnie 13,52 miliona abonamentowych usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych. Operator zanotował dobre wyniki sprzedaży w tym segmencie, powiększając bazę usług internetowych o 269 tysięcy, a telefonii komórkowej o 180 tysięcy rok do roku. Średni miesięczny przychód od klienta (ARPU) dla usług kontraktowych B2C osiągnął poziom 81,60 zł, co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do poprzedniego roku. Wyższe ARPU jest rezultatem udanej sprzedaży dodatkowych usług i skutecznej saturacji bazy abonenckiej.

W modelu usług przedpłaconych na kartę operator może pochwalić się bazą wynoszącą 2,41 miliona aktywnych usług RGU na koniec 2025 roku. W tym przypadku oznacza to jednak spadek w skali roku – koniec 2024 r. operator zamykał z bazą 2,47 mln usług.

Mimo tej sytuacji firmie udało się zwiększyć średni przychód z pojedynczej usługi. Wskaźnik ARPU dla klientów prepaid wzrósł o 5,2% w ujęciu rocznym i wynosi aktualnie 18,20 zł.

Wprowadziliśmy nową, prostą ofertę pakietyzowania naszych usług – światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz streamingów. Pozytywne efekty tego ruchu widzimy w wynikach naszej sprzedaży. Liczba abonentów korzystających z usług pakietowych wzrosła do ponad 3 mln i stanowią oni już 54% wszystkich naszych klientów. Ponadto rośnie ARPU we wszystkich segmentach naszych klientów – kontraktowych, prepaid oraz biznesowych – ocenił Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu.

Usługi dla biznesu B2B z lekką stratą

Telekomunikacyjna część raportu wskazuje również na stabilną pozycję operatora na rynku usług dla przedsiębiorstw, choć i tu pojawił się lekki spadek. Firma obsługiwała na koniec roku 67,4 tysiąca klientów B2B, rok wcześniej było to 68,2 tys. Mimo tego operator odnotował wzrost ARPU w segmencie biznesowym o 2,4% w skali roku, osiągając wysoki miesięczny przychód na poziomie 1567 zł z każdego klienta.

Rosnący zasięg

W swoim raporcie Grupa Polsat Plus informuje, że w zasięgu jej sieci 5G znajduje się 26 milionów osób, czyli 70% populacji kraju. Dodatkowo do blisko 11 mln gospodarstw domowych został zwiększony zasięg szybkiego internetu domowego Grupy oferowanego przez Plusa i Netię we własnej sieci i dostępie hurtowym. Operator w 2025 roku z powodzeniem zakończył proces nabycia pasma 700 MHz oraz odnowienia rezerwacji dla częstotliwości 900 MHz.

Wyniki finansowe pod kreską

W całym 2025 roku Grupa Polsat Plus wygenerowała stratę netto w wysokości 2,6 mld zł, w porównaniu do 777 mln zł zysku osiągniętego w roku 2024. Z raportu wynika jednak, że główny ciężar tego wyniku przypadł na czwarty kwartał 2025 roku, który zamknął się stratą na poziomie 2,86 mld zł. Strata ta ma charakter ściśle księgowy (niegotówkowy) i jest bezpośrednim efektem jednorazowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy, przeprowadzonych w ramach corocznych testów MSR 36. Największe odpisy obciążyły segment usług B2C/B2B na kwotę 2 mld zł oraz segment mediowy na 716,9 mln zł. Dodatkowo na wynik wpłynęły odpisy w segmencie nieruchomości (35,6 mln zł) oraz aktualizacja wartości zapasów paneli fotowoltaicznych (83,6 mln zł w czwartym kwartale).