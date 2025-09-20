Fiberway wspiera OSP i sport. Internet, który ma znaczenie

Internet, który pomaga ratować życie

Fiberway działa głównie na terenie powiatu wielickiego, w województwie małopolskim. Firma od lat inwestuje w nowoczesną infrastrukturę światłowodową, ale nie ogranicza się tylko do technologii. Szczególny nacisk kładzie na wsparcie lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szybki i stabilny Internet to dziś coś więcej niż wygoda. W przypadku OSP to narzędzie, które wspiera bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki niezawodnemu łączu strażacy mogą korzystać z systemów alarmowych, sprawnie koordynować akcje i pozostawać w stałym kontakcie w czasie kryzysu.

Wsparcie także dla sportu i rodzin

Fiberway angażuje się również w życie sportowe. Wspiera kluby działające na terenie Małopolski. Firma obecna jest na festynach, turniejach i piknikach rodzinnych. Na lokalnych wydarzeniach przekazuje paczki z gadżetami oraz specjalne oferty dla mieszkańców. To proste gesty, które budują więź między firmą a społecznością.

Wierzymy, że biznes to nie tylko technologia i usługi, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego wspieramy inicjatywy, które łączą społeczności i realnie wpływają na poprawę jakości życia – zarówno poprzez niezawodne łącze internetowe, jak i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych. Łukasz Adamik, Prezes Zarządu Fiberway

Liczby mówią same za siebie

Obecnie firma wspiera 31 jednostek OSP i 11 klubów sportowych. Działalność Fiberway to zatem coś więcej niż budowanie sieci światłowodowej. To także inwestycja w rozwój lokalnej społeczności i realna pomoc dla mieszkańców.