Dane milionów Polaków do kupienia w sieci. Żądają 10 000 zł okupu

Sprawę nagłośnił serwis BiznesINFO. Otóż chodzi tu o Księgi Wieczyste. Te teoretycznie są w pełni jawne w Polsce i dostępne pod adresem ekw.ms.gov.pl. Jest jednak pewien warunek: aby uzyskać do nich dostęp, należy znać numer samej księgi, której dane chcemy pobrać. Jest to zabezpieczenie przed tym, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do naszych danych. Wedle prawa swobodny dostęp do Ksiąg Wieczystych mają tylko służby.

Twoje dane za 100 zł

I tu pojawia się zarejestrowany w USA serwis kw.info. Za jego pomocą za jedyne 100 zł można uzyskać dostęp do wszystkich ksiąg wieczystych danej osoby. Wystarczy tylko podać jej imię i nazwisko, oraz o ile go znamy, numer PESEL.

Dane te zostały pozyskane przez serwis za pomocą scrapingu, czyli kopiowaniu danych rekord po rekordzie. Biorąc pod uwagę, że dane te są jawne, nie ma mowy o złamaniu prawa. I chociaż można tu mówić o naruszeniu danych osobowych, to... firma działa w USA i to, co robi, jest zgodne z tamtejszym prawem.

Jak się zabezpieczyć?

No cóż, istnieje taka możliwość. Wystarczy zapłacić 10 000 zł, aby zablokować dostęp do swoich danych w kw.info. Serwis BiznesINFO nazywa to żądaniem okupu i trudno nie przyznać im racji w tej kwestii. Zwłaszcza po tym, jak jego redakcja skierowała pytanie na ten temat tak wysokiej ceny wymazania danych do kw.info. Otrzymali następującą odpowiedź:

W pobieraniu opłaty 10 tys. zł za zastrzeżenie własnych danych nie ma nic zdrożnego, ponieważ właściciele nieruchomości co do zasady są najbardziej majętnymi osobami. (...). Nikt nie ma obowiązku posiadania nieruchomości ergo widnienia w księgach wieczystych.