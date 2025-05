Koniec batalii. Maszt w Ostrowcu do rozbiórki

Łukasz Smyła, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdził, że decyzja wojewody oznacza koniec administracyjnej drogi dla inwestora w tej sprawie.

Na ten moment inwestor, otrzymując tę decyzję, zobowiązany jest do rozebrania tego masztu.

Wkrótce, we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, zostanie przeprowadzona kontrola. Jeśli maszt nie zostanie rozebrany dobrowolnie, władze podejmą kolejne kroki w celu wyegzekwowania decyzji. Jeszcze w maju planowana jest wizja lokalna z udziałem wszystkich stron, aby ustalić szczegóły rozbiórki.

Saga kontrowersyjnego masztu rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku, kiedy to inwestor zgłosił go jako obiekt tymczasowy, z planowaną rozbiórką do końca grudnia 2023 roku. Jednak przed upływem 180 dni, korzystając z możliwości prawnych, złożył wniosek o pozwolenie na budowę, co wstrzymało obowiązek demontażu. To właśnie wtedy mieszkańcy centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, obawiając się negatywnego wpływu konstrukcji na zdrowie oraz jej lokalizacji na terenie historycznego układu urbanistycznego śródmieścia, rozpoczęli głośne protesty, organizując pikiety i spotkania z władzami powiatu.

Procedury administracyjne ciągnęły się miesiącami. Kluczowe okazało się stanowisko Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odmówił uzgodnienia projektu budowlanego. Decyzję tę, po zażaleniu inwestora, podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w listopadzie 2024 roku. Na tej podstawie Starosta Ostrowiecki w grudniu 2024 roku odmówił pozwolenia na budowę. Inwestor odwołał się do wojewody, który w styczniu 2025 roku uchylił decyzję starosty, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Starosta jednak 27 marca 2025 roku ponownie wydał decyzję odmowną. Ostatecznie, 30 kwietnia 2025 roku, Wojewoda Świętokrzyski przychylił się do stanowiska starosty, zamykając administracyjny tok instancji.

Wicestarosta Łukasz Dybiec przypomniał o zaangażowaniu władz powiatu:

Dwa lata temu, podczas spotkań zapewnialiśmy mieszkańców, że nie zostaną sami z problemem. Dziś decyzja Wojewody Świętokrzyskiego (...) jest ostateczna (...) i zobowiązuje inwestora do rozbiórki masztu antenowego.

Chociaż inwestorowi przysługuje jeszcze prawo do złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecna decyzja jest wiążąca i oznacza, że konstrukcja powinna zniknąć z centrum miasta jeszcze w tym roku. Dla mieszkańców tej części Ostrowca Świętokrzyskiego to zwieńczenie długiej walki i ulga, że obiekt, który budził ich niepokój, zostanie usunięty.