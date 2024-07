Zdjęcia Google wkrótce z oczekiwaną nowością. Ulepszy twoje filmy

Zdjęcia Google otrzymają wkrótce nową funkcję – ulepszoną edycję wideo. Będzie można zmienić szybkość odtwarzania całego filmu lub jego fragmentów.

Assemble Debug wraz z Android Authority opisują nową funkcję, dostrzeżoną w pliku APK aplikacji Zdjęcia Google w wersji 6.90, jeszcze niedostępnej w Sklepie Play. Prawdopodobnie wkrótce doczekamy się jej oficjalnego wydania.

Zdjęcia Google mają wbudowany edytor wideo, który pozwala na dokonanie zmian w gotowym nagraniu – można przyciąć film, dostroić kolory, nałożyć filtry, dodać specjalne efekty czy napisy. Wkrótce aplikacje może się wzbogacić o funkcję przyspieszenia lub spowalniania nagrania.

Nowa funkcja znajduje się pod ikonką 1x w zakładce „Film”. Jej wybranie otworzy nowe okienko z podglądem filmu na górze oraz osią czasu na dole. Do wyboru otrzymamy pięć opcji prędkości odtwarzania – 1/4 x, 1/2 x, 1 x, 2 x i 4 x. Takie prędkości można nałożyć na cały klip wideo albo też zaznaczyć wybrany fragment na osi czasu i objąć go zmianą. Po dokonaniu edycji wystarczy zatwierdzić zmiany i zapisać film. Pozwoli to tworzyć efektowne filmy, w których wybrane sceny są przyspieszane czy spowalniane, stosownie do akcji na nagraniu.

Nowa funkcja jest dość prosta i nie pozwala na przykład na jednoczesną edycję dwóch lub więcej fragmentów filmu. Pozostaje więc po zapisaniu wynikowego wideo jeszcze raz otworzyć je w edytorze i nanieść zmiany w kolejnej części.

Niewykluczone jednak, że w finalnej wersji ulepszonego edytora w Zdjęciach Google będzie można edytować kilka fragmentów naraz, bo jak zaznacza Android Authority, wciąż trwają pracę nad tą funkcją.

