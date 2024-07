Zaktualizuj Mapy Google. Jest dobry powód, by to zrobić

Mapy Google otrzymały zaktualizowany interfejs, kładący większy nacisk na mapę. Nowoczesne menu i widżety oraz lepsza widoczność opcji podróży powinny sprawić, że korzystanie z aplikacji będzie bardziej intuicyjna.

Firma Google wprowadza nową, zmodernizowaną wersję interfejsu Map dla użytkowników Androida. Aktualizacja skupia się na lepszym wyeksponowaniu mapy podczas planowania trasy lub przeglądania informacji o miejscu.

Po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej wersji, użytkownicy zauważą, że nowe menu i widżety mają teraz zaokrąglone rogi. Nadaje to aplikacji bardziej nowoczesny wygląd. Z kolei podczas ustawiania trasy, opcje podróży samochodem, transportem publicznym, pieszo czy rowerem pojawiają się teraz na dole ekranu, dając lepszy widok na mapę. Dzięki temu łatwiej można znaleźć trasy bezpłatne lub omijające autostrady.

Po wybraniu miejsca na mapie, takiego jak restauracja, stacja benzynowa czy cokolwiek innego, na dole ekranu pojawi się karta z informacjami. Można ją łatwo zamknąć lub udostępnić za pomocą przycisków umieszczonych obok.

Interfejs Map Google: dotychczasowy (po lewej) i nowy (po prawej)

Aby skorzystać z nowego interfejsu, należy zaktualizować aplikację Mapy Google do wersji 11.136.0101. Nie u wszystkich nowy wygląd pokaże się jednocześnie, więc należy uzbroić się w trochę cierpliwości.

Mapy Google odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu użytkowników smartfonów, oferując użyteczne narzędzie do nawigacji i odkrywania nowych miejsc. Dzięki ciągłym aktualizacjom, aplikacja staje się coraz bardziej intuicyjna i funkcjonalna, co znacząco ułatwia planowanie podróży i zarządzanie czasem. Nowy interfejs jeszcze bardziej wzmacnia te aspekty, przez co korzystanie z Google Maps powinno być przyjemniejsze i efektywniejsze.

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com, tom's guide

Źródło tekstu: tom's guide