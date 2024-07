Zero zdziwienia. Google grzebie w twoich dokumentach

Kevin Bankston zwrócił uwagę na problem z działaniem Gemini. Wprowadzona niedawno integracja usługi z Google Docs i Google Drive zakłada monitorowanie Gemini, nad czym aktualnie pracuje użytkownik. Specjalny pasek boczny ma analizować zawartość i sugerować użytkownikowi różne rzeczy. Sęk w tym, że wspomniany Kevin Bankston nie wyraził zgody na takie analizy, a Gemini i tak przeglądał i podsumowywał jego dokumenty podatkowe.

Kevin opisał swoją przygodę na Twitterze: Właśnie otworzyłem mój zwrot podatkowy w Google Docs - i nieproszony, Gemini go podsumował. Więc... Gemini automatycznie przetwarza nawet prywatne dokumenty, które otwieram w Google Docs? Co jest grane, ludzie. Nie prosiłem o to. Teraz muszę znaleźć nowe ustawienia, o których nie wiedziałem, żeby to wyłączyć (tłumaczenie wygładzone przez AI).

Just pulled up my tax return in @Google Docs--and unbidden, Gemini summarized it. So...Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn't ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.