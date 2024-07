Portfel Google próbuje być jak mObywatel. Nowa funkcja już wkrótce

Portfel Google wkrótce wzbogaci się o nową funkcję – możliwość łatwej zamiany papierowych dokumentów w cyfrowe. Pomoże w tym AI.

Assemble Debug odkrył w rozwojowej wersji aplikacji Portfel Google funkcję, która była już co prawda wcześniej zapowiadana na Google I/O, ale dotąd nie doczekała się wdrożenia. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce pojawi się w publicznie dostępnym wydaniu Portfela.

Nowość umożliwi użytkownikom skanowanie i gromadzenie cyfrowych kopii dokumentów i kart dostępu. Obecnie Portfel Google ma podobną funkcję, która pozwala zrobić zdjęcie dokumentów z kodem kreskowym lub QR. W nowym wydaniu aplikacja będzie w stanie kompletnie zeskanować dowolny dokument bez kodów, automatycznie odczytać z niego tekst, a całość przetworzyć w cyfrową kopię.

Portfel Google pozwoli w ten sposób zdygitalizować dowód tożsamości, paszport, zezwolenie na pobyt, legitymację studencką, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, karty lojalnościowe, karty biblioteczne, bilety, wizytówki i inne tego typu dokumenty.

Po zeskanowaniu dokumentu Portfel Google automatycznie dokona wstępnej identyfikacji. Użytkownik będzie mógł przejrzeć odczytane pola tekstowe i ewentualnie nanieść korektę. Będzie mógł też określić rodzaj dokumentu, przypisując go do określonej kategorii, dodać własne pola, a po zaakceptowaniu zmian Portfel Google utworzy jego cyfrową kopię, zachowując jednocześnie zdjęcie oryginału. Dokumenty będą zachowywane jako zwykłe albo prywatne – w tym drugim przypadku do ich odczytania niezbędne będzie uwierzytelnienie biometryczne. Przetwarzanie odbywa się w urządzeniu, dane nie są więc przesyłane na serwery Google.

Choć zapowiada się interesująco, to wiążą się z tym ograniczenia. Tworzone w ten sposób kopie dokumentowy nie zastąpią oryginałów w taki sposób, jak umożliwia to na przykład mObywatel, więc w większości sytuacji nie będzie można się nimi posługiwać do identyfikacji w urzędach czy w kontaktach ze służbami. Nowość może jednak okazać się pomocna w mniej oficjalnych sytuacjach, a do tego użytkownik będzie miał zachowany komplet informacji z tych dokumentów, jak numery seryjne czy daty wydania i ważności, co też często jest wymagane.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Authority

Źródło tekstu: Assemble Debug, Android Authority