Portfel Google z istotną zmianą. Chodzi o bezpieczeństwo

Portfel Google, który zastąpił aplikację Google Pay, zyskał nową funkcję, która ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników Androida.

Portfel Google już jakiś czas temu zastąpił aplikację Google Pay. Służy on nie tylko do płatności mobilnych, ale także do przechowywania wszelkiej maści biletów. W wersji na Androida została właśnie wzbogacona o nową funkcję, która ma poprawić nasze bezpieczeństwo.

Nowość w Portfelu Google

W Portfelu Google na Androida pojawiła się nowa opcja w ustawieniach aplikacji. Od teraz każdy użytkownik może wybrać, czy każda płatność mobilna oraz użycie zapisanego tam biletu będzie wymagało dodatkowej weryfikacji, np. za pomocą kodu pin lub odcisku palca (w zależności od wybranej blokady ekranu). Ma to być dodatkowa warstwa zabezpieczająca.

Wybierz, czy będziesz musiał zweryfikować, że to Ty, gdy korzystasz z przedmiotów przechowywanych w aplikacji Wallet. Weryfikacja odbywa się za pomocą ustawień blokady urządzenia, takich jak odcisk palca lub kod PIN.

- informuje Google.

Nowa opcja na razie nie jest dostępna u wszystkich. Niektórzy widzą ją w aplikacji w wersji 24.08.12, ale ostatnio Google wydał nowszą wersję 24.10.x. Co ważne, opcja weryfikacji ma być domyślnie włączona, więc sprawdźcie, czy u Was nie jest aktywna.

Źródło zdjęć: mundissima / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google