Google oszalał. Lepiej zachowaj ostrożność

Nowy algorytm wyszukiwania Google, nazwany Search Generative Experience, jest niebezpieczny. Promuje strony z oszustwami i malware.

Na początku tego miesiąca Google wprowadził do swojej wyszukiwarki nową funkcję. Mowa o Search Generative Experience, która wspierana jest przez sztuczną inteligencję i poza zwykłymi wynikami ma oferować coś w rodzaju podsumowań z propozycją innych stron do odwiedzenia. Problem polega na tym, że pełne są one scamu.

Google promuje oszustwa

Sztuczna inteligencja Google najwyraźniej nie najlepiej radzi sobie z rozpoznawaniem oszustw. Nowe wyniki wyszukiwania pełne są stron, które mają za zadanie wyłudzić nasze dane, wykraść nam pieniądze lub zainstalować na komputerach i smartfonach szkodliwe oprogramowanie.

Większość ze stron proponowanych przez SGE (Search Generative Experience) powstało w domenach z końcówką .online. Co więcej, wyglądają bardzo podobne, co wskazuje, że zostały stworzone przez jedną osobę lub grupę i są częścią większej kampanii SEO, która miała na cele poprawić ich widoczność.

Wejście na którąkolwiek z tych stron wiąże się z mnóstwem przekierowań, które ostatecznie kierują na szkodliwe witryny. Zawierają one fałszywe powiadomienia o wygranych, zainfekowaniu komputera lub udają inne serwisy, np. YouTube, aby wykraść dane logowania. Czasami prowadzą też do groźnych rozszerzeń do przeglądarki.

Umieszczenie ich wysoko w wynikach wyszukiwania sprawia, że wiele osób może paść ofiarą tego typu oszustw. Google podobno wie o sprawie i cały czas pracuje nad usprawnieniem algorytmu SGE, ale oszuści również nie próżnują i zmieniają swoje metody działania.

Nieustannie aktualizujemy nasze zaawansowane systemy antyspamowe, aby zapobiegać spamowi w wyszukiwarce i wykorzystujemy te zabezpieczenia antyspamowe do ochrony SGE.

- brzmi oświadczenie Google.

Na razie uważajcie, w co klikacie na liście wyszukiwania Google.

