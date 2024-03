Apple, Google i Meta łamią unijne prawo? Komisja Europejska już to bada

Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu dochodzenia przeciwko firmom Alphabet (Google), Apple i Meta (Facebook) w sprawie nieprzestrzegania przez nie przepisów zawartych w akcie o rynkach cyfrowych.

Komisja Europejska wszczęła 25 marca 2024 roku postępowania wyjaśniające w sprawie niezgodności działań gigantów technologicznych z przepisami aktu o rynkach cyfrowych (DMA, Digital Market Act). Chodzi o zasady firmy Alphabet, dotyczące sklepu Google Play i preferowania siebie w wyszukiwarce Google, zasady Apple dotyczące sklepu App Store oraz ekranu wyboru dla Safari, a także modelu "zapłać lub wyraź zgodę", który firma Meta stosuje na przykład w serwisie Facebook. Komisja podejrzewa, że wymienione firmy, wpisane na listę strażników dostępu, nie zapewniają skutecznego wywiązania się z ich obowiązków wynikających z DMA.

Pod lupą Komisji znalazła się również nowa struktura opłat Apple na rzecz alternatywnych sklepów z aplikacjami oraz praktyki firmy Amazon w zakresie rankingu w jej sklepie. Komisja Europejska nakazała też strażnikom dostępu zachowanie niektórych dokumentów w celu monitorowania skutecznego wdrażania i przestrzegania ich obowiązków.

Google Play i App Store

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w celu oceny, czy środki wdrożone przez firmy Alphabet i Apple w związku z ich obowiązkami dotyczącymi sklepów z aplikacjami naruszają akt o rynkach cyfrowych. Artykuł 5 ust. 4 DMA wymaga, aby strażnicy dostępu umożliwili twórcom aplikacji bezpłatne "kierowanie" konsumentów do ofert poza sklepami z aplikacjami, należącymi do strażników.

Zdaniem Komisji, działania stosowane przez firmy Alphabet i Apple mogą nie być w pełni zgodne z DMA, ponieważ nakładają różne ograniczenia i limity. Ograniczają one między innymi możliwość swobodnego komunikowania się i promowania ofert przez deweloperów oraz bezpośredniego zawierania umów, w tym poprzez nakładanie różnorodnych opłat.

Alphabet i wyszukiwarka Google

Postępowanie Komisji Europejskiej ma wyjaśnić, czy wyświetlane w wyszukiwarce Google wyniki preferują własne usługi (Google Shopping; Google Flights; Google Hotels itp.) w stosunku do podobnych usług konkurencji. Komisja obawia się, że środki wprowadzone przez spółkę-matkę Google'a w celu zapewnienia zgodności z DMA mogą nie zapewniać, że usługi stron trzecich prezentowane na stronie wyników wyszukiwania Google będą traktowane w sposób sprawiedliwy i niedyskryminujący w porównaniu z własnymi usługami, zgodnie z wymogami art. 6(5) aktu o rynkach cyfrowych.

Apple i wybory użytkowników

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko firmie Apple, w związku ze środkami stosowanymi w celu wywiązania się z wynikających z DMA obowiązków dotyczących:

umożliwienia użytkownikom końcowym łatwego odinstalowywania wszelkich aplikacji w systemie iOS,

łatwej zmiany ustawień domyślnych w systemie iOS,

wyświetlania użytkownikom ekranów wyboru, które muszą skutecznie i łatwo pozwolić im wybrać alternatywną usługę domyślną, taką jak przeglądarka internetowa lub wyszukiwarka na ich iPhone'ach.

Według unijnego organu, środki zastosowane przez giganta z Cupertino, w tym projekt ekranu wyboru przeglądarki internetowej, mogą uniemożliwiać użytkownikom rzeczywiste korzystanie z wyboru usług w ekosystemie Apple. Stanowi to naruszenie art. 6 ust. 3 DMA.

Meta i model "płać lub wyraź zgodę”

Komisja wszczęła też postępowanie przeciwko firmie Meta (właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa) w celu zbadania, czy niedawno wprowadzony dla użytkowników w Unii Europejskiej model "zapłać lub wyraź zgodę" jest zgodny z art. 5 ust. 2 ustawy DMA, który wymaga, aby strażnicy dostępu uzyskali zgodę użytkowników, jeśli zamierzają połączyć lub krzyżowo wykorzystywać ich dane osobowe w różnych usługach platformy podstawowej.

Obawy Komisji Europejskiej dotyczą tego, że binarny wybór, narzucony przez model "zapłać lub wyraź zgodę", może nie stanowić realnej alternatywy w przypadku braku zgody użytkowników, tym samym nie osiągając celu, jakim jest zapobieganie gromadzeniu danych osobowych przez osoby odpowiedzialne za dostęp do danych osobowych.

Inne dochodzenia i egzekucje

Komisja Europejska poinformowała również o krokach podjętych w celu wyjaśnienia, czy:

Amazon może preferować w Amazon Store produkty własnej marki z naruszeniem art. 6 ust. 5 DMA,

nowa struktura opłat Apple'a oraz inne warunki dotyczące alternatywnych sklepów z aplikacjami i dystrybucji aplikacji z Internetu (sideloading) mogą być sprzeczne z celem jego obowiązków wynikających z art. 6 ust. 4 DMA.

Unijny organ przyją również pięć nakazów skierowanych do firm Alphabet, Amazon, Apple, Meta i Microsoft, wzywając je do zatrzymania dokumentów, które mogłyby zostać wykorzystane do oceny przestrzegania przez nie obowiązków wynikających z DMA. Ma to pozwolić zachować dostępne dowody i zapewnić skuteczne egzekwowanie prawa.

Komisja Europejska dała firmie Meta dodatkowe 6 miesięcy na wywiązanie się z obowiązku interoperacyjności (art. 7 DMA) w przypadku Messengera. Decyzja opiera się na przepisie art. 7 ust. 3 DMA i jest następstwem uzasadnionego wniosku złożonego przez społecznościowego giganta. Facebook Messenger podlega wszystkim pozostałym obowiązkom DMA.

Plany na przyszłość

Komisja zamierza zakończyć wszczęte dzisiaj postępowanie w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia będzie to uzasadnione, Komisja Europejska poinformuje zainteresowane strony o swoich wstępnych ustaleniach i wyjaśni, jakie środki zamierza podjąć lub jakie środki powinien podjąć strażnik dostępu, aby skutecznie odpowiedzieć na zastrzeżenia unijnego organu.

Zobacz: Akt o rynkach cyfrowych wchodzi w życie. Oto, co musisz wiedzieć

Zobacz: Unia porządkuje Internet. Nowe przepisy od 17 lutego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JRdes / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komisja Europejska