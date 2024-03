Unia zaczyna działać. Nowe prawo od 7 marca

Komisja Europejska wyznaczyła sześć firm do bycia tak zwanymi strażnikami dostępu. Od 7 marca 2024 roku ciążą na nich nowe obowiązki, wynikające z unijnego aktu o rynkach cyfrowych.

We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska wskazała sześciu strażników dostępu. Na liście znaleźli się technologiczni giganci, tacy jak Apple, Alphabet (spółka matka Google'a), Amazon, ByteDance, Meta (właściciel Facebooka) oraz Microsoft. Od dzisiaj (7 marca 2024 roku) firmy te muszą wywiązywać się z wszystkich obowiązków określonych w akcie o rynkach cyfrowych.

Zobacz: Akt o rynkach cyfrowych: 6 firm na liście strażników dostępu

Zobacz: Parlament Europejski przegłosował akt o rynkach cyfrowych i dał pstryczek w nos wielkim korporacjom

Akt o rynkach cyfrowych ma zwiększyć kontestowalność i sprawiedliwość unijnych rynków cyfrowych. W dokumencie tym ustanowiono nowe przepisy obowiązujące dziesięć określonych podstawowych usług platformowych, takich jak wyszukiwarki internetowe, internetowe platformy handlowe, sklepy z aplikacjami, usługi reklamy on-line i usługi przesyłania wiadomości – oraz przyznano nowe prawa europejskim przedsiębiorstwom i użytkownikom końcowym.

Od dziś użytkownicy biznesowi mający siedzibę w Unii Europejskiej, którzy docierają do swoich klientów w oparciu o usługi oferowane przez sześciu strażników dostępu, zyskają nowe możliwości. Mają oni móc na przykład:

korzystać ze sprawiedliwego traktowania i równych warunków działania, gdy konkurują z usługami strażnika dostępu na jego platformach,

zwrócić się o interoperacyjność z usługami strażników dostępu, aby oferować nowe, innowacyjne usługi,

sprzedawać swoje aplikacje na innych kanałach niż sklepy z aplikacjami strażnika dostępu,

uzyskać dostęp do danych generowanych w wyniku ich działalności na platformach strażników dostępu,

promować oferty i zawierać umowy z klientami poza platformą strażnika dostępu.

Użytkownicy końcowi z kolei będą mieli większy wybór i dostęp do innowacji w europejskiej przestrzeni cyfrowej. Będą oni mogli:

na nowo wybierać i nie musieć stosować domyślnych rozwiązań narzucanych im przez strażników dostępu – będą oni mogli na przykład wybierać inne sklepy z aplikacjami i usługi inne niż te oferowane przez strażników dostępu,

lepiej kontrolować swoje dane dzięki możliwości decydowania, czy strażnik dostępu może łączyć ich konta, a tym samym śledzić i łączyć ich dane osobowe przekazywane w ramach różnych usług,

łatwo pozyskiwać dane z aplikacji i przekazywać je do innych aplikacji, aby tam je wykorzystywać, co umożliwi im wygodne tworzenie kopii zapasowych danych i przenoszenie się między różnymi usługami,

korzystać z alternatywnych metod identyfikacji elektronicznej i płatności wewnątrz aplikacji.

Jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego na zapewnienie zgodności z aktem o rynkach cyfrowych, strażnicy dostępu zaczęli testować służące temu środki, co spowodowało napływ informacji zwrotnych od osób trzecich. Od teraz strażnicy dostępu muszą przedstawiać sprawozdania dotyczące zgodności, dowodzące, że ich działalność jest zgodna z aktem o rynkach cyfrowych, oraz opisujące podejmowane przez nich działania. Jawna wersja tych sprawozdań będzie dostępna na specjalnej stronie internetowej Komisji, poświęconej aktowi o rynkach cyfrowych. Wskazani strażnicy dostępu muszą dziś również przedłożyć Komisji opis wszelkich stosowanych przez siebie technik profilowania konsumentów, poddany niezależnemu audytowi, a także wersję sprawozdania nieopatrzoną klauzulą poufności.

Komisja Europejska ma dokładnie przeanalizować sprawozdania dotyczące zgodności i ocenić, czy wdrożone środki pozwalają skutecznie osiągnąć cele odpowiednich obowiązków nałożonych aktem o rynkach cyfrowych. Ocena Komisji oprze się również na wkładzie zainteresowanych podmiotów przekazanym między innymi w kontekście warsztatów dotyczących przestrzegania przepisów, na których strażnicy dostępu mogą przedstawiać stosowane przez siebie rozwiązania. Komisja zapowiada, że nie zawaha się podjąć formalnych działań z wykorzystaniem całego zestawu narzędzi, którymi dysponuje, aby wyegzekwować pełne stosowanie aktu o rynkach cyfrowych.

Jeżeli Komisja będzie podejrzewać naruszenie przepisów aktu o rynkach cyfrowych, będzie ona mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie potencjalnego naruszenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Komisja Europejska będzie mogła nałożyć na dane przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości do 10% jego całkowitego światowego obrotu, a w przypadku powtórnego naruszenia – nawet do 20%. W przypadku systematycznych naruszeń, Komisja będzie mogła przyjąć także dodatkowe środki zaradcze, takie jak zobowiązanie strażnika dostępu do sprzedania przedsiębiorstwa lub jego części czy zakazanie strażnikowi dostępu nabywania dodatkowych usług związanych z systemowym nieprzestrzeganiem przepisów.

Przy okazji Komisja Europejska przypomniała, że 12 lutego 2024 roku zamknęła cztery badania rynku, w których ustaliła, że nie należy wskazywać Apple'a i Microsoftu jako strażników dostępu w odniesieniu do następujących podstawowych usług platformowych:

w przypadku Apple'a – usługa przesyłania wiadomości iMessage,

w przypadku Microsoftu – wyszukiwarka internetowa Bing, przeglądarka internetowa Edge i internetowa usługa reklamowa Microsoft Advertising.

Z kolei 1 marca tego roku Booking, ByteDance i X powiadomiły Komisję o świadczonych przez siebie usługach potencjalnie przekraczających progi określone w akcie o rynkach cyfrowych, przez co mogą one podlegać nowym przepisom UE dotyczącym platform strażników dostępu. W związku z tymi powiadomieniami, Komisja ma podjąć decyzję w terminie 45 dni roboczych, czyli najpóźniej 13 maja 2024 roku.

Zobacz: Apple wydaje iOS 17.4. Są dodatkowe nowości dla Europejczyków

Zobacz: Unia popsuła Mapy Google? Tylko zobacz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: viewimage / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komisja Europejska