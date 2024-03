Unia popsuła Mapy Google? Tylko zobacz

Google usunęło ważną funkcję ze swojej wyszukiwarki. Użytkownicy na terenie Unii Europejskiej nie mogą już korzystać ze skrótu do Map Google bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

Jeśli korzystaliście w ciągu ostatnich kilku dni z wyszukiwarki Google, być może zauważyliście, że zniknęła z niej jedna istotna funkcja. Wyszukując jakiś obiekt - np. restaurację lub hotel - w miejsce dotychczasowego skrótu do Map Google wyświetla się wyłącznie statyczny obrazek. Możemy w niego klikać do woli i nic się nie dzieje.

Na początek warto zaznaczyć, że nie jest to problem wyłącznie po Waszej stronie. Podobny "błąd" zauważyło wielu użytkowników na terenie Polski, a i na anglojęzycznych forach można znaleźć sporo wpisów na ten temat. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z w pełni zamierzonym działaniem giganta z Mountain View.

Wyszukiwarka Google upośledzona dzięki DMA

Ale dlaczego firma miałaby pozbawiać użytkowników popularnej funkcji, nie oferując nic w zamian? Najbardziej sensownym wytłumaczeniem wydają się wchodzące w życie 6 marca 2024 roku przepisy aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Nowa unijna regulacja nakłada serię nowych zakazów i obowiązków na kilka największych podmiotów - tzw. "strażników dostępu" (ang. gatekeeper). Taki status otrzymało m.in. Google, a jednym z nakładanych przez rozporządzenie ograniczeń jest (w uproszczeniu) zakaz faworyzowania własnych usług w obrębie własnego ekosystemu. Jako że Mapy są dla Google istotnym źródłem zarobku, odnośnik umieszczony w wynikach wyszukiwania teoretycznie spełnia warunki wskazane przez unijne regulacje.

Jednocześnie warto mieć na uwadze kilka faktów. Po pierwsze, całe to gdybanie z poprzednich postów wynika stąd, że nie mamy w tej sprawie żadnego komunikatu ze strony Google. Ze swojej strony wysłaliśmy do korporacji wiadomość z prośbą o komentarz, jednak w dalszym ciągu czekamy na odpowiedź.

Po drugie, jeśli wspomniana hipoteza by się potwierdziła, cała sytuacja zakrawa nieco o wylewania dziecka razem z kąpielą. Przepisy DMA zostały celowo sformułowane w sposób mocno ogólnikowy. Rozporządzenie nie narzuca korporacjom sposobu, w jaki mają dostosować się do nowych przepisów, ale też nie wydaje się zaskoczeniem, że część z nich decyduje się dmuchać na zimne i rezygnuje z rozwiązań o wątpliwej legalności. Na pierwszy rzut oka właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku.

Oczywiście niezależnie od powodu zniknięcie wygodnego skrótu do Map to duża niedogodność dla użytkowników. Jak sobie z nią radzić? Najprostszym rozwiązaniem jest zmiana regionu w ustawieniach wyszukiwarki. Po ustawieniu dowolnego kraju spoza Unii Europejskiej (np. Kanady) odnośniki do lokalizacji powinny ponownie działać po staremu.

