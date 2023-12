Google zapłaci użytkownikom Androida. Dotyczy 21 mln osób

Firma Google ujawniła szczegóły ugody zawartej z wszystkimi stanami USA. Chodzi o praktyki monopolistyczne giganta, związane ze sklepem Google Play i płatnościami w aplikacjach z niego pobranych.

Na początku tego miesiąca amerykański sąd federalny stwierdził, że sklep Google Play jest monopolistą. Alphabet, spółka macierzysta Google'a, osiągnęła ugodę w wysokości 700 milionów dolarów ze wszystkimi 50 stanami, Dystryktem Kolumbii i dwoma terytoriami USA. W jej ramach mają również zostać wprowadzone zmiany w Sklepie Play.

Jak informuje Bloomberg, stanowy prokurator generalny zarzucił firmie Google stosowanie praktyk antykonkurencyjnych, aby zmusić deweloperów do przetwarzania płatności w swoich aplikacjach za pośrednictwem platformy Google. To wiązało się z obniżką takich płatności o 15–30%, co wynikało z konieczności uiszczenia opłaty właścicielowi Sklepu Play.

Powyższa sprawa została pierwotnie wniesiona w 2021 roku. Wtedy również złożono oddzielny pozew zbiorowy przeciwko gigantowi z Mountain View, zawierający roszczenia prawie 21 milionów konsumentów. W pozwie zarzucano firmie, że pomniejszenie o 30% transakcji w Sklepie Play wymusiło wzrost cen aplikacji. A to zostało uznane za działanie naruszające interesy konsumentów.

Do porozumienia z poszczególnymi stanami doszło już we wrześniu tego roku, ale dopiero teraz finansowe warunki porozumienia upublicznione. Google dogadał się również z Match Group w sprawie zasad Sklepu Play. Match Group jest właścicielem i operatorem kilku aplikacji randkowych, w tym popularnego również w Polsce Tindera.

Alphabet sypnie dolarami

Ta ugoda opiera się na wyborze i elastyczności systemu Android, utrzymuje silne zabezpieczenia i pozwala Google zachować zdolność konkurencyjną.

– powiedział Wilson White, wiceprezes Google'a ds. spraw rządowych i polityki publicznej

W ramach ugody Google zapowiedział, że ułatwi użytkownikom Androida pobieranie aplikacji bezpośrednio od programistów. Warunki porozumienia wymagają również, by 630 milionów dolarów z 700 milionów dolarów, o których jest mowa w ugodzie, zostało wykorzystane na utworzenie wspólnego funduszu, z którego skorzystają konsumenci. Użytkownicy Androida z roszczeniami wobec Google'a mają dzięki temu otrzymać co najmniej 2 dolary z tytułu ugody. Kwota ta może być oczywiście o wiele wyższa, w zależności od tego, ile pieniędzy wydali w Sklepie Play między 16 sierpnia 2016 roku i 30 września 2023 roku. Pozostałe 70 milionów dolarów zostanie wykorzystane na opłacenie stanom kar, restytucji, rekompensat i innych opłat.

Ugoda wymaga jeszcze podpisu sędziego.

Cieszymy się, że osiągnęliśmy porozumienie oparte na tym fundamencie i z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tych ulepszeń. Zmiany te mają przekształcić Androida i Google Play, z korzyścią dla milionów programistów i miliardów ludzi na całym świecie. Do czasu formalnego zatwierdzenia przez sąd proponowane ulepszenia zostaną wprowadzone w życie.

– dodał Wilson White

Zobacz: Google podniósł Ci cenę YouTube Premium? Bez Twojej zgody nie powinien

Zobacz: Google chciał zapłacić miliard dolarów za usunięcie ikony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Shutterstock

Źródło tekstu: Google, Bloomberg