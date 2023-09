Akt o rynkach cyfrowych: 6 firm na liście strażników dostępu

Komisja Europejska opublikowała listę sześciu firm, które na podstawie aktu o rynkach cyfrowych stają się strażnikami dostępu. Wśród nich jest pięciu gigantów z USA oraz jedno przedsiębiorstwo IT z Chin.

Na podstawie aktu o rynkach cyfrowych Komisja Europejska może wskazać platformy cyfrowe jako „strażników dostępu”, jeżeli stanowią one – ze względu na świadczone przez nie podstawowe usługi platformowe – ważny punkt dostępu, umożliwiający przedsiębiorstwom docieranie do konsumentów. Środowe decyzje o wskazaniu wydano w następstwie trwającego 45 dni procesu przeglądu przeprowadzonego przez Komisję Europejską po tym, jak firmy Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft i Samsung powiadomiły ją o tym, że potencjalnie kwalifikują się jako strażnicy dostępu. Komisja ustaliła w szczególności, że status strażnika dostępu mają następujące konkretne podstawowe usługi platformowe (patrz grafika poniżej):

Lista może się jeszcze rozszerzyć

A co z aplikacją iMessage, w której przypadku Apple twierdzi, ze ma za mało użytkowników, by podpaść pod unijne regulacje? Z komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że stała się ona tematem badania rynku. Ma ono sprawdzić, czy rzeczywiście nie powinna się ona kwalifikować jako punkt dostępu, zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych. Podobne badania dotyczą trzech produktów Microsoftu:

Bing,

Edge,

Microsoft Advertising.

Zobacz: Unia bierze się za aplikacje, a Apple już znalazł wykręt

Badania, o których mowa powyżej, powinny się zakończyć w ciągu maksymalnie 5 miesięcy.

Komisja rozpoczęła również badanie rynku w celu dalszej oceny, czy system operacyjny iPadOS firmy Apple należy wskazać jako strażnika dostępu, chociaż nie osiągnął on odpowiednich progów. Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych badanie to powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Ponadto Komisja stwierdziła, że chociaż Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser osiągnęły progi określone w akcie o rynkach cyfrowych, co pozwala zakwalifikować je jako strażników dostępu, firmy Alphabet, Microsoft i Samsung przedstawiły wystarczająco uzasadnione argumenty wskazujące, że usługi te nie kwalifikują się jako punkty dostępu w odniesieniu do odpowiednich podstawowych usług platformowych. W związku z tym Komisja postanowiła nie wskazywać tych usług jako podstawowych usług platformowych. Oznacza to, że firmy Samsung nie wskazano jako strażnika dostępu w odniesieniu do jakiejkolwiek podstawowej usługi platformowej.

Co dalej?

Wskazani strażnicy dostępu mają teraz sześć miesięcy na zastosowanie się do obszernego wykazu nakazów i zakazów, zawartego w akcie o rynkach cyfrowych. Dzięki temu użytkownicy końcowi i użytkownicy biznesowi korzystający z oferowanych przez nich usług uzyskają większy wybór i większą swobodę. Niektóre z obowiązków zaczną jednak obowiązywać od momentu wskazania, na przykład obowiązek informowania Komisji o każdej planowanej koncentracji. Do wskazanych przedsiębiorstw należy zapewnienie i wykazanie skutecznego przestrzegania obowiązków. W tym celu muszą one przedłożyć w terminie 6 miesięcy szczegółowe sprawozdanie, w którym opiszą, w jaki sposób wywiązują się z każdego z obowiązków przewidzianych w akcie o rynkach cyfrowych.

Komisja będzie monitorować skuteczne wdrażanie i przestrzeganie tych obowiązków. W przypadku gdy strażnik dostępu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w akcie o rynkach cyfrowych, Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 10% całkowitego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa, przy czym grzywna ta może wzrosnąć do 20% w przypadku powtarzających się naruszeń. W przypadku systematycznych naruszeń Komisja Europejska jest również uprawniona do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, takich jak zobowiązanie strażnika dostępu do sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części lub zakazanie strażnikowi dostępu nabywania dodatkowych usług, w związku z którymi stwierdzono systematyczne nieprzestrzeganie obowiązków.

W przyszłości dodatkowe przedsiębiorstwa mogłyby zostać objęte obowiązkiem składania Komisji powiadomienia zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych na podstawie ich samooceny dokonanej w odniesieniu do odpowiednich progów. W tym kontekście Komisja prowadzi konstruktywny dialog ze wszystkimi przedsiębiorstwami, których może to dotyczyć.

Zobacz: T-Mobile testuje unijną cyfrową tożsamość. Koniec w przyszłym roku

Zobacz: Data Act: Unia chce dobrze, ale konsekwencje mogą być złe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska